Musk ostaja najbogatejši Američan, pred Gatesom in Buffettom

V začetku leta je bilo sicer precej drugače, Buffet je za Muskom zaostajal za 170 milijard dolarjev (158,5 milijarde evrov), za Bezosom za 90 milijard (83,9 milijarde) in za Gatesom za 30 milijard (28 milijard evrov).

Musk je na letni ravni izgubil 133 milijard dolarjev, Gates 29 milijard, Buffet 1,48 milijarde, Bezos pa 85 milijard dolarjev, izhaja z Bloombergove lestvice.

Delnice Buffettovega podjetja Berkshire Hathaway so se letos med redkimi podražile, medtem ko so se delnice Tesle, Microsofta in Amazona pocenile.

Samo delnice Muskove Tesle so letos izgubile 70 odstotkov. Musk je zato v sredo zaposlene pozval, naj ne podležejo "norosti borznega trga". Tesla bo na dolgi rok najvrednejše podjetje na svetu, je zatrdil.