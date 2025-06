Musk Trumpov zakon označil za 'politični samomor' za republikance

Kritike ponovno odpirajo nedavni ognjevit konflikt med nekdanjim vodjo oddelka za vladno učinkovitost in Trumpovo administracijo, ki jo je pred kratkim zapustil. Prav tako predstavljajo še eno težavo za republikanske senatorje, ki so se čez vikend trudili, da bi zakonodajo lahko sprejeli do Trumpovega roka, 4. julija.

"Najnovejši osnutek zakona senata bo uničil milijone delovnih mest v Ameriki in povzročil ogromno strateško škodo naši državi," je Musk v soboto zapisal na omrežju X , ko naj bi senat razpisal glasovanje o začetku razprave o skoraj 1000-stranskem zakonu. "Daje miloščino industrijam preteklosti, hkrati pa močno škoduje industrijam prihodnosti."

Elon Musk in Donald Trump

"Bil sem razočaran, ko sem videl ogromen zakon o porabi, iskreno povedano, ki povečuje proračunski primanjkljaj, ne le zmanjšuje, in spodkopava delo, ki ga opravlja ekipa DOGE," je Musk povedal za CBS News.

"Mislim, da je zakon lahko velik ali lep," je dodal Musk. "Ampak ne vem, ali je lahko oboje. Moje osebno mnenje."

Po hvalnem praznovanju v Ovalni pisarni je njegov jezik postal bolj agresiven in zakon je označil za "gnusno gnusobo".

"Sram naj bo tistih, ki so glasovali za to: veste, da ste storili narobe," je v začetku tega meseca zapisal na X. V drugi objavi je bogati donator republikanske stranke, ki je pred kratkim napovedal, da se bo umaknil od političnih donacij, zagrozil, da bo odpustil zakonodajalce, ki so izdali ameriško ljudstvo.

Izvršni direktor Tesle in podjetja SpaceX, zapisal, da bi bil zakon "politični samomor za Republikansko stranko".

Musk je brez dokazov namignil, da je bil gospod Trump, ki je prvi del leta preživel kot eden njegovih najbližjih zaveznikov, omenjen v datotekah, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom.

Predsednik je nato zagrozil, da bo ukinil zvezne subvencije in pogodbe Muskovim podjetjem. V intervjuju za The New York Post je dejal: "Takšne stvari se dogajajo. Ne krivim ga za nič."