Musk prodal za več kot tri milijarde dolarjev delnic Tesle

Nov Muskov posel je razviden iz prijave pri ameriškem finančnem regulatorju, poroča BBC. Po podatkih s finančnih trgov je Musk sicer še vedno največji delničar pri Tesli s 13,4-odstotnim deležem. Vzrok za novo prodajo ni znan.

Že jeseni, le nekaj dni po tem, ko je Musk dokončno prevzel Twitter, je prodal delež v Tesli v višini 3,95 milijarde dolarjev (3,9 milijarde evrov).

Tesline delnice se letos v primerjavi z drugimi proizvajalci avtomobilov in tehnološkimi podjetji niso odrezale najboljše. Vlagatelje namreč skrbi, da se je Musk sedaj osredotočil le na poslovanje Twitterja, povpraševanje po električnih avtomobilih pa naj bi se upočasnilo. Razlog so predvsem upočasnjena gospodarska rast in visoke cene.