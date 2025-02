Musk s sinom X Æ A-12 pri Trumpu: To ni sovražni prevzem vlade

Poleg tega je bilo agencijam naročeno, naj na vsake štiri odpuščene iz zveznih služb zaposlijo zgolj enega. Izjema so službe, ki se ukvarjajo s kazenskim pregonom, javno varnostjo in priseljevanjem.

Elon Musk je odgovarjal na obtožbe novinarjev, da želi izvesti sovražni prevzem vlade na nepregleden način. Musk, sicer tudi izvršni direktor Tesle in lastnik X, je dejal, da je javnost glasovala za veliko vladno reformo. "Dobili bodo, za kar so glasovali. In to je bistvo demokracije."

"Imamo to neizvoljeno, četrto protiustavno vejo oblasti, to je birokracija, ki ima v marsičem trenutno večjo moč kot kateri koli izvoljeni predstavnik," je dodal. Musk je govoril tudi o pomanjkanju nadzora na ministrstvu za finance. "Vaše davčne dolarje je treba pametno porabiti za stvari, ki so ljudem pomembne. To je samo zdrava pamet. Ni drakonsko ali radikalno."

Eden od novinarjev je opozoril na možnost navzkrižja interesov in poudaril, da je Musk prejel na milijarde dolarjev v zveznih pogodbah. "Vsa naša dejanja so v celoti javna," je odgovoril Musk in dodal, da mu je jasno, da bodo vsa njegova dejanja pod drobnogledom. Priznal je, da bodo delali napake, a da jih bodo tudi zelo hitro odpravili.

Musk je bil kritičen tudi do t. i. sodnega udara, potem ko so nekatera sodišča začasno zaustavila izvršilne ukrepe ameriškega predsednika.

Elonu Musku je v Ovalni pisarni družbo delal štiriletni sin X Æ A-12. Med fotografiranjem je predsednik Donald Trump dejal: "X, si v redu? To je X in je super fant, visok IQ. Posameznik z visokim IQ."

Tudi ameriški predsednik se je obregnil ob dogajanje na sodiščih. "Želimo iztrebiti korupcijo. In težko je verjeti, da bi sodnik lahko rekel, nočemo, da to storite," je dejal. "Torej bi morda morali pogledati sodnike, ker je to zelo resno. Mislim, da je to zelo resna kršitev."