Musk s svojimi komentarji podžiga evropsko politiko

Močno je denimo razburil nemško politiko, ko je na svojem profilu na X zapisal, da Nemčijo lahko reši le stranka Alternativa za Nemčijo – skrajno desna stranka, ki jo nemška obveščevalna služba obravnava kot potencialno ekstremistično organizacijo. Svoje stališče je nato ponovil tudi v članku za Die Welt am Sonntag , v katerem je med drugim zapisal: "AfD je zadnja iskra upanja za to državo." Pred dnevi pa je nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja označil za protidemokratičnega tirana, ker je ta kritiziral njegove izraze podpore stranki AfD.

Elon Musk bo z nastopom nove ameriške administracije kot svetovalec Donalda Trumpa postal eden njenih glavnih akterjev. Predvsem liberalni politiki po Evropi pa se zaradi njegovih kontroverznih izjav na družbenem omrežju X že zdaj držijo za glavo. Med drugim je namreč javno podprl skrajno desne osebnosti, stranke in gibanja v Veliki Britaniji, Nemčiji in Kanadi.

S takšnimi izjavami je Musk sprožil plaz kritik, saj mnogi to vidijo kot vmešavanje v nemško notranjo politiko. Nemčijo namreč februarja čakajo parlamentarne volitve. Nemški kancler Olaf Scholz je v pogovoru za nemško revijo Stern Muskove izjave označil za "nepredvidljive izjave ameriškega milijarderja" in njegove očitke zavrnil. "Predsednik ni protidemokratični tiran, Nemčija pa je močna in stabilna demokracija – ne glede na to, kaj pravi gospod Musk," je dejal.

Nemški politiki pa so njegovo podporo AfD označili za nevarno, saj menijo, da skuša s tem oslabiti nemške sredinske stranke in spodkopati demokracijo. Lars Klingbeil iz vladajoče Socialdemokratske stranke (SPD) je Muskove izjave primerjal celo s Putinovimi taktikami vmešavanja.

Podpora Tommyju Robinsonu in napadi na britanskega premierja

Musk razburja tudi Britance. Nedavno je med drugim kritiziral tudi britanskega premierja Keira Starmerja in pozval k izpustitvi Tommyja Robinsona, skrajno desničarskega aktivista in ustanovitelja islamofobne organizacije English Defence League (EDL), ki prestaja zaporno kazen zaradi obrekovanja. Robinson je organiziral in pozival k protivladnim shodom proti priseljevanju prav preko Muskove platforme X.

Musk skuša na britansko politiko vplivati tudi s podporo stranki Reform UK, ki jo vodi Nigel Farage. Z njim se je prejšnji mesec srečal v ZDA, Musk pa razmišlja celo o tem, da bi stranko finančno podprl. Farage je sicer dejal, da se z Muskom ne strinja v vsem, predvsem ne v podpori Robinsonu, kar je označil za korak predaleč. Musk je nato danes dal vedeti, da mu trenutni vodja stranke Reform UK ni preveč po godu. Zapisal je namreč, da stranka potrebuje novega vodjo, saj da Farage "nima tega, kar vodja potrebuje".