Blokada ukrajinskih dronov: Musk s prstom pokazal na ameriško vlado

Starlink, ki ga upravlja podjetje SpaceX ameriškega milijarderja Muska, omogoča, da nekatero ukrajinsko orožje - droni, letijo in ostanejo povezani z internetom. Starlink je v torek zvečer omejil hitrost na 160 kilometrov na uro, kar pomeni, da je vsako orožje, ki je potovalo hitreje, izgubilo internetno povezavo s sistemom.
Vojaški svetovalec predsednika Volodimirja Zelenskega Serhij Sternenko je ob tem dejal, da dogajanje ni naključno in da so omejitve v delovanju Starlinka povezane z najnovejšimi napetostmi med Kijevom in Washingtonom.
Do srede zvečer so delovanje Starlinka delno obnovili, besede nekdanjega ukrajinskega obrambnega ministra Mihaila Fedorova, ki se je ob tem zahvalil Musku, navaja BBC.
Musk mu je na omrežju X odgovoril, da Starshield, ki je vojaška storitev Starlinka, nadzoruje ameriška vlada, in da "o vseh omejitvah hitrosti ali uporabi odloča ameriška vojska in na koncu ameriški predsednik". Muskov komentar je sledil več ukrajinskim prošnjam, naj zagotovi, da bo sistem ponovno deloval v celoti.
Dodal je, da je Starlink namenjen "civilnim ali obrambnim dejavnostim in ga ni mogoče uporabljati za ofenzivne vojaške akcije, saj bi bilo to neprimerno za komercialno podjetje".
Ameriška vlada se na dogajanje in očitke ni odzvala.
Napetosti med ZDA in Ukrajino so ponovno narasle, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump izrazil razočaranje nad Ukrajino, ki nadaljuje z napadi na ruske energetske objekte. Zelenski je ob tem dejal, da so Američani zagrozili, da jim bodo omejili izmenjavo obveščevalnih podatkov, če ne bodo podpisali Trumpovega sporazuma o energetiki. Trump je v torek to pogojevanje zanikal, so pa ZDA z Rusijo sklenile dogovor o uvozu 300.000 ton dizla.
SpaceX (polno ime Space Exploration Technologies Corp.) je zasebno ameriško vesoljsko podjetje, ki ga je leta 2002 ustanovil Elon Musk. Podjetje je revolucioniralo vesoljsko industrijo z razvojem raket za večkratno uporabo, kot sta Falcon 9 in Falcon Heavy, kar drastično znižuje stroške pošiljanja tovora v vesolje. Poleg komercialnih izstrelitev satelitov SpaceX upravlja tudi s sistemom Starlink in sodeluje z ameriško vesoljsko agencijo NASA pri prevozu astronavtov na Mednarodno vesoljsko postajo.
Nizka Zemljina orbita (Low Earth Orbit ali LEO) je območje v vesolju, ki se nahaja relativno blizu površja Zemlje, običajno na nadmorski višini med 160 in 2.000 kilometri. Ker so sateliti v tej orbiti bližje tlom, omogočajo bistveno hitrejši prenos podatkov in krajšo zakasnitev signala (latenco) v primerjavi s sateliti v geostacionarni orbiti, ki so oddaljeni kar 36.000 kilometrov. Zaradi teh prednosti je LEO ključen za sodobne satelitske internetne sisteme, kot je Starlink.
Starlink je civilna storitev, ki uporablja satelite v nizki Zemljini orbiti za zagotavljanje dostopa do interneta, zlasti na oddaljenih območjih. Starshield je medtem zasnovan za vladno in vojaško uporabo.