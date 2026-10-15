Blokada ukrajinskih dronov: Musk s prstom pokazal na ameriško vlado

Starlink, ki ga upravlja podjetje SpaceX ameriškega milijarderja Muska, omogoča, da nekatero ukrajinsko orožje - droni, letijo in ostanejo povezani z internetom. Starlink je v torek zvečer omejil hitrost na 160 kilometrov na uro, kar pomeni, da je vsako orožje, ki je potovalo hitreje, izgubilo internetno povezavo s sistemom.

Vojaški svetovalec predsednika Volodimirja Zelenskega Serhij Sternenko je ob tem dejal, da dogajanje ni naključno in da so omejitve v delovanju Starlinka povezane z najnovejšimi napetostmi med Kijevom in Washingtonom.

Do srede zvečer so delovanje Starlinka delno obnovili, besede nekdanjega ukrajinskega obrambnega ministra Mihaila Fedorova, ki se je ob tem zahvalil Musku, navaja BBC.