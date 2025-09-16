Svetli način
Gospodarstvo

Musk se je znova zavihtel na 'prestol' najbogatejšega in kupil za milijardo delnic Tesle

Washington , 16. 09. 2025 08.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Znova najbogatejši Zemljan Elon Musk je kupil delnice Tesle v vrednosti približno milijarde dolarjev (850 milijonov evrov). Musk si že dolgo prizadeva za večji nadzor nad podjetjem, ki ga spodbuja k vlaganju v robotaksije, avtomatizacijo in umetno inteligenco.

Delnice Tesle, ki so se letos soočale s počasnejšo rastjo, so v ponedeljek poskočile za več kot 6 %. Musk je imel približno 13-odstotni delež v podjetju, vendar si že dolgo prizadeva za večji nadzor nad podjetjem, ki ga spodbuja k vlaganju v robotaksije, avtomatizacijo in umetno inteligenco, poroča BBC.

Elon Musk
Elon Musk FOTO: AP

Muskov nakup približno 2,5 milijona delnic je bil zaključen v petek. Musk pa se je tako znova zavihtel na prvo mesto med najbogatejšimi Zemljani. Glede na Forbsov seznam je na drugem mestu Mark Zuckerberg, sledita pa Jeff Bezoz in Larry Ellison. Slednji je prejšnji teden za nekaj dni izrinil Muska iz vrha lestvice.

Finančna analitičarka Danni Hewson je za BBC pojasnila, da si Musk verjetno prizadeva ponovno pridobiti svoj delež v Tesli, in poudarila, da so trgi zadovoljni, ko vidijo, da vodje podjetij kupujejo delnice lastnih podjetij, ker to nakazuje, da so pozitivni glede prihodnjega poslovanja podjetja.

Vendar je opozorila, da bi lahko bili v igri tudi drugi motivi. "Ena izmed razlag Muskovih dejanj je, da je videl novico o tem, da je Larry Ellison postal najbogatejši človek na svetu, in se odločil, da bo nekoliko povečal delnice Tesle, da bi ponovno pridobil ta naziv," je ocenila.

To so Muskovi prvi nakupi delnic na odprtem trgu po letu 2020 in znak njegove naložbe v podjetje, ki je bilo letos v težkem položaju. Musk vlagateljm obljublja robotaksije in avtomatizacijo, vendar pa se podjetje spopada s padajočo prodajo, saj se konkurenca zaostruje in ZDA odpravljajo davčne olajšave za nakup električnih avtomobilov. Tudi blagovna znamka podjetja je utrpela udarec, ko se je Musk podal v ameriško politiko. Bil je ključni podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, preden sta se v začetku letošnjega leta dramatično razšla.

Upravni odbor Tesle je nedavno sicer predlagal načrt nadomestil v vrednosti približno 1 bilijona dolarjev, ki bi Musku podelil do 12 % delnic podjetja, če bi podjetje doseglo zastavljenje cilje. Upravni odbor je napovedal tudi, da mu bo podelil delnice v vrednosti 29 milijard kot ločeno odškodnino, potem ko je bil večji paket plačil, dogovorjen leta 2018, razveljavljen v sodni bitki.Predlogi so bili posledica pogovorov z Muskom, v katerih je zahteval 25-odstotni delež v podjetju in včasih grozil, da bo, če mu ne ugodijo, zaradi tega povsem zapustil Teslo, še poroča BBC. 

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bu?e24 1
16. 09. 2025 10.02
Je dost bolj bogatih židov komu je amerika dovžna 30 triljonov no a musku haha kok ste naivni musk najbogatejši haha
ODGOVORI
0 0
2mt8
16. 09. 2025 10.02
Če bi milijardo vložil v Slovenijo pod to vlado, bi pridelal 5 milijard izgube 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
dujedrag
16. 09. 2025 10.02
Tesla Bubble. Kupujte po 430 in prodajajte po 150 u 2026👍
ODGOVORI
0 0
bu?e24 1
16. 09. 2025 10.00
Hsha kere buče ,
ODGOVORI
0 0
jank
16. 09. 2025 09.57
+1
Papež Leon ga ma rad???
ODGOVORI
1 0
FIRBCA
16. 09. 2025 09.51
+1
Tesla je prodal 9x manj avtov od kitajske firme in ta firma ni niti pol toliko zasluzila kod teslic. Mal je vse smesno sam bere se pa fino.
ODGOVORI
1 0
Aijn Prenn
16. 09. 2025 09.44
-2
Tale zna še dati tinto piti decu od Melanije... A mu je že izrekel sožalje ob boleči izgubi dragega Kirka?
ODGOVORI
0 2
krpati
16. 09. 2025 09.39
+3
Nič od niča
ODGOVORI
3 0
Levi so barabe
16. 09. 2025 09.28
+6
Ko bi vsaj še vašo medijsko hišo kupil. Da jo očisti 😁
ODGOVORI
7 1
toxicox
16. 09. 2025 09.30
+3
ko bi vprašal kaj delate in nebi znali odgovorit
ODGOVORI
4 1
Pajki
16. 09. 2025 09.39
+2
Kupuje samo dobra podjetja, s kvalitetnimi zaposlenimi… mislim, da ni bojazni
ODGOVORI
4 2
