Musk se ne bo pridružil upravnemu odboru Twitterja

Med vikendom je največji posamični delničar Twitterja, Elon Musk, predlagal spremembe naročniške storitve Twitter Blue Premium, vključno z znižanjem njene cene, prepovedjo oglaševanja in možnostjo plačila v kriptovaluti dogecoin. Musk je svojih več kot 81 milijonov sledilcev vprašal, ali Twitter "umira" in ali bi bilo njegov sedež treba spremeniti v zavetišče za brezdomce, "ker se tam tako ali tako nihče ne pojavi". Ustvaril je tudi anketo, v kateri je vprašal, ali je treba iz imena Twitter odstraniti črko "w" (titter v angleščini pomeni hihitanje, op. a.), pri čemer sta edini možnosti "da" in "seveda".