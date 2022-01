Musk študentu ponudil denar, da ne bi spremljal njegovega letala

ElonJet ima več kot 150.000 sledilcev in uporablja bot, ki ga je 19-letni Jack Sweeney razvil za spremljanje Muskovih letov. Program nato tvitne, kdaj in kje letalo vzleti ali pristane ter trajanje vsakega potovanja. 30. novembra lani pa je Elon Musk Sweeneyju poslal sporočilo: "Lahko to vzameš dol? To je varnostno tveganje."

Direktor Tesle in SpaceX je najstniku na koncu ponudil 5000 dolarjev (okoli 4500 evrov), saj je z odstranitvijo bota želel preprečiti, da bi "nori ljudje" spremljali njegove lete. "Ni mi všeč ideja, da bi me ustrelil norec," je dejal Musk. Sweeney je raje zahteval 50.000 dolarjev, češ da bi denar lahko uporabil za šolanje in morda avto Tesla Model 3.