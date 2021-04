Musk trdi, da v nesreči Tesle, v kateri sta umrli dve osebi, avtopilot ni bil vklopljen

Skupina varnostnih regulativnih organov v Teksasu preiskuje nesrečo Teslinega vozila, v kateri sta v soboto umrli dve osebi, oblasti pa trdijo, da na voznikovem sedežu ni sedel nihče. Na trditve se je v ponedeljek pozno popoldne odzval tudi direktor Tesle Elon Musk, ki je dejal, da glede na njihove podatke avtopilot ni bil vklopljen in da "ta avto ni imel možnosti popolne sposobnosti samodejnega upravljanja."

Državna uprava za varnost cestnega prometa v Teksasu je v ponedeljek sporočila, da je v Woodlands, ki se nahaja približno 30 minut iz Houstona, poslala posebno preiskovalno skupino, da bi raziskala nesrečo električnega avtomobila, ki se je zgodila v soboto zvečer. Preiskovalci so "100-odstotno prepričani", da Teslinega avtomobila modela S iz leta 2019, ni vozil nihče. Kot smo že poročali, naj Teslino avtonomno vozilo ne bi zvozilo ovinka, posledično pa je zletelo s ceste. Pri tem je trčilo v drevo in zagorelo, v nesreči pa sta umrli dve osebi, stari 59 in 69 let.

Še vedno pa poskušajo ugotoviti, ali je bil vklopljen avtopilot, Teslin sistem za pomoč voznikom, in ali je bil v uporabi sistem za popolno sposobnost samodejnega upravljanja (Full Self-Driving Capability). V ponedeljek pozno popoldne je direktor Tesle Elon Musk v tvitu zatrdil, da njihovi podatki kažejo, da avtopilot ni bil vklopljen in da "ta avto ni imel možnosti popolne sposobnosti samodejnega upravljanja." Poleg tega bi standardni avtopilot zahteval, da je vklopljen sistem prepoznavanja cestnih pasov, kar za to ulico ni bilo mogoče, je dodal Musk.

Enega od moških so našli na sovoznikovem mestu pogorelega avtomobila, drugega pa na zadnjem sedežu, je v ponedeljek pojasnil Mark Herman iz lokalne policije. "Nesreča električnega avtomobila s požarom takšne razsežnosti je za nas prva," je dejal Herman in dodal, da nadaljujejo z analizo in pregledom razbitin. Soproga enega od potnikov je policistom povedala, da se je tik pred nesrečo slišala z možem, ki je dejal, da se bosta s prijateljem zapeljala en krog, omenil pa je tudi avtopilota. V ponedeljek je izjavo podala tudi bolnišnica v Houstonu, saj se je izkazalo, da je bil eden od ponesrečencev tamkajšnji zdravnik. "Dr. Varner je bil izjemen človek, ki je v preteklih letih osebno vplival na mnoge v naši družini zdravstvenega doma Memorial Hermann. Naše misli so z njegovo družino in vsemi, ki so imeli privilegij delati z njim," so zapisali.

Tesla pri prodaji funkcije avtopilota trdi, da "avtomobilu omogoča samodejno krmiljenje, pospeševanje in zaviranje pred drugimi vozili in pešci znotraj njegovega voznega pasu", drugje na spletni strani pa družba opozarja, da trenutni sistem avtopilota zahteva aktiven nadzor voznika in da avtopilot avtomobila ne naredi povsem avtonomnega.

Le nekaj ur pred prometno nesrečo je sicer Musk na Twitterju komentiral Teslino poročilo o nesrečah v prvem četrtletju letošnjega leta. Zapisal je, da imajo njihova vozila z aktiviranim avtopilotom 10-krat manjšo verjetnost, da bodo udeležena v prometnih kot navadna vozila. Teslina avtonomna vozila so sicer v zadnjih letih bila udeležena v več prometnih nesrečah, nekatere so se končale s smrtnim izidom. Ameriška Nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu je prejšnji mesec objavila, da so doslej imeli 27 preiskav prometnih nesreč, v katerih so bila udeležena Teslina vozila. 23 preiskav še ni zaključenih, vsaj tri nesreče pa so se zgodile pred kratkim.