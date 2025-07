Musk: Trump je Epsteinova stranka. Trumpova komisija: Ni seznama

Ameriški portal Axios in televizija ABC News pa sta v nedeljo poročala, da je pravosodno ministrstvo ZDA objavilo memorandum s trditvijo, da seznam slavnih strank, ki so se udeleževale Epsteinovih spolnih zabav z mladoletnicami, ne obstaja.

Ministrstvo je objavilo tudi več kot 10 ur dolg videoposnetek z nadzornih kamer v zaporu v New Yorku, ki naj bi potrjeval, da je Epstein v zaporniški celici leta 2019 res storil samomor in ni bilo nobene zarote. V javnosti je bilo namreč izraženih veliko dvomov glede resničnega vzroka njegove smrti, pojavljala pa so se tudi ugibanja, da so Epsteina v zaporu umorili, da bi prikrili resnico.

Donald Trump in njegovi podporniki so med predvolilno kampanjo pred lanskimi predsedniškimi volitvami večkrat obljubili, da bodo razkrili resnico, ki naj bi jo nekdanja vlada demokratskega predsednika Joeja Bidna prikrivala, da bi zaščitila znane demokrate, ki so se družili z Epsteinom.

Po Trumpovi vrnitvi v Belo hišo pa kljub obljubam doslej niso razkrili nobenih novih informacij, kar je vznejevoljilo nekatere predsednikove podpornike.