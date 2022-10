Musk: Twitter ne želi sprejeti besede 'da'

Musk se je odločil, da od nakupa Twitterja le ne bo odstopil. Zoper Muska je zaradi poskusa odstopa od nakupa podjetja sicer Twitter vložil sodni postopek, ki je prestavljen na 28. oktober in čeprav je Musk tako dobil čas, da zagotovi denar za prevzem družbenega omrežja, v podjetju niso naklonjeni prekinitvi sodnega postopka. Muskovi odvetniki so ob tem izpostavili, da je presenetljivo, da Twitter "vztraja pri nadaljevanju tega sodnega postopka, s čimer nepremišljeno ogroža posel in igra na srečo z interesi svojih delničarjev."

Elon Musk in Twitter V sodni vlogi je Elon Musk dejal, da je platforma družbenih medijev izrazila pomisleke glede "možnosti, da v prihodnosti ne bo mogla pridobiti dolžniškega financiranja" za plačilo posla. Julija je Twitter Muska tožil, potem ko je skušal odstopiti od nakupa podjetja. Musk je sodišče ob tem prosil, naj ta pravni boj odloži. Dejal je, da sodni postopek ni več potreben, potem ko je ta teden nepričakovano izjavil, da je pripravljen nadaljevati prvotni načrt prevzema, dokler ne bo prejel finančnih sredstev in končal pravne bitke, poroča BBC. Muskovi odvetniki so v vlogi zapisali, da "ni potrebe po pospešenem sojenju, da bi obtožencem naložili, naj storijo, kar že počnejo. Vendar pa Twitter ne bo sprejel pritrdilnega odgovora. Presenetljivo je, da vztrajajo pri nadaljevanju tega sodnega postopka, s čimer nepremišljeno ogrožajo posel in igrajo na srečo z interesi svojih delničarjev." Twitter je v svoji četrtkovi vlogi za okrožno sodišče v zvezni državi Delaware izjavil, da nasprotuje prekinitvi sodnega postopka, in takšno potezo označil za "povabilo k nadaljnjim zlorabam in zavlačevanju." Dejal je, da ne zaupa obljubam Muska, in opozoril, da je ena od bank, ki je pomagala financirati posel, ta teden potrdila, da od Muska ni prejela nobenega obvestila o načrtih za nadaljevanje postopka. "Toženi stranki lahko in morata skleniti posel takoj prihodnji teden," je zapisalo podjetje. "Dokler se toženi stranki ne zavežeta, da bosta posel sklenili, kot je zahtevano, ima Twitter pravico do svojega dneva na sodišču." Aprila Musk napovedal načrt za nakup Twitterja Musk je aprila napovedal načrt za nakup Twitterja za 54,20 dolarja oziroma 55,35 na delnico. Vendar se je le nekaj tednov pozneje od posla umaknil, rekoč, da ga skrbi, da je število lažnih računov na platformi večje, kot je trdil Twitter. Twitter je na koncu vložil tožbo, da bo Muska prisilil k dokončanju posla. V tožbi so trdili, da je bil Musk zaskrbljen zaradi cene, ki jo je moral plačati, potem ko se je močno znižala vrednost delnic tehnoloških podjetij, vključno s podjetjem Tesla, ki ga vodi in je osnova za večino njegovega premoženja. Musk naj bi bil ta teden zaslišan v okviru priprav na sojenje, ki naj bi se začelo 17. oktobra. Sojenje je zdaj prestavljeno na 28. oktober, da bi se lahko sklenil posel, je razvidno iz dokumentacije. Delnice Twitterja so zaradi dvomov vlagateljev, da bo posel izpeljan, znižale za več kot 3 odstotke.