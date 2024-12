Musk v nemškem časniku podprl AfD, urednica protestno odstopila

"AfD je zadnja iskra upanja za to državo," je zapisal milijarder Elon Musk v članku za Die Welt am Sonntag. Že prejšnji teden je na družbenem omrežju, ki je v njegovi lasti, dejal, da lahko "samo AfD reši Nemčijo" in s tem sprožil številne kritike, češ da se vmešava v predčasne parlamentarne volitve v Nemčiji, ki bodo februarja prihodnje leto.