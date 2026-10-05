Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Musk bo preimenoval SpaceXAI v SpaceXSI

Washington , 05. 10. 2026 14.59 pred 50 minutami 1 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Spor med Donaldom Trumpom in Elonom Muskom odmeva tudi med slavnimi.

Ameriški milijarder Elon Musk bo svoje tehnološko podjetje SpaceXAI preimenoval v SpaceXSI, kar je v skladu s prizadevanji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi se za umetno inteligenco uveljavil izraz super inteligenca. Podjetje SpaceXAI je sicer nastalo z nedavno združitvijo podjetij XAI in SpaceX.

Novico o preimenovanju podjetja je Musk sporočil v nedeljo prek svoje platforme X. Trump si že tedne prizadeva, da bi se za umetno inteligenco uveljavil izraz super inteligenca. Prepričan je, da zaradi obstoječega poimenovanja tehnologija deluje umetno oziroma ponarejeno.

Preberi še Trump ustanovil 'silo za superinteligenco'

Musk je bil sicer v prvih mesecih Trumpovega drugega mandata eden njegovih najbližjih zaveznikov. Pozneje sta se sprla, deloma zaradi davčne zakonodaje, a sta od takrat v veliki meri zgladila odnose.

Elon Musk in Donald Trump
Elon Musk in Donald Trump
FOTO: AP

Se je pa ameriški predsednik v luči vse glasnejših opozoril na tveganja, ki jih prinaša umetna inteligenca, prejšnji teden v Beli hiši sestal z vodilnimi predstavniki tehnološke industrije. Ob tej priložnosti jim je predstavil svojo optimistično vizijo razvoja umetne inteligence, ki lahko po njegovi oceni ZDA popelje v novo zlato dobo.

Nekateri vodilni v industriji namreč pozivajo k upočasnitvi razvoja najnaprednejših sistemov, dokler ne bodo vzpostavljeni dodatni varnostni mehanizmi. Drugi menijo, da bi takšni ukrepi lahko zavrli tehnološki razvoj ZDA in dali prednost Kitajski.

Trump je pozive k strožjemu nadzoru večkrat zavrnil kot pretirane. Na nedavnem zasedanju Generalne skupščine ZN dejal, da ZDA zavračajo globalna prizadevanja za regulacijo umetne inteligence, v začetku septembra je napovedal tudi ustanovitev zvezne sile za umetno inteligenco AI Force, katere pristojnosti še niso natančno opredeljene.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
umetna inteligenca trump

Izvoz nafte presegel ravni pred vojno, savdski naftovod znova obratuje

24ur.com Musk ob rekordnem nastopu SpaceX na borzi postal bilijonar
24ur.com Dva bilijona dolarjev vredna stava: bo SpaceX osvojil Mars ali pokopal optimiste?
24ur.com Delnice SpaceX strmoglavile, vlagatelje skrbi bitka za umetno inteligenco
24ur.com S SpaceXom do lune tudi DJ, ustvarjalec vsebin in glasbenik
24ur.com SpaceX v vesolje izstrelil posadko neprofesionalnih astronavtov
24ur.com Podjetje SpaceX uspešno preizkusilo najmočnejšo raketo doslej
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lark
05. 10. 2026 15.41
domena še ni zasedena, run for it...
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
05. 10. 2026 15.40
Kolk so hecni tile odrasli otroci...
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
05. 10. 2026 15.37
Si. je naša nafta
Odgovori
0 0
Mio56
05. 10. 2026 15.28
pokupjo vse domene .si --- mi pa lepo nazaj pod .rs, kamor nas razprodajajo jansari,mijic,stevo,snežko in kompanija!
Odgovori
+1
1 0
SIovaškaMona3koma3
05. 10. 2026 15.52
😂 Marš*(al)* nazaj v Afriko, SL=Sierra Leone=🇸🇱..
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
zadovoljna
Portal
Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
cekin
Portal
Razkrili, koliko premoženja ima povprečen Slovenec. Ste nad ali pod povprečjem?
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
moskisvet
Portal
Zvezdnica utrpela opekline, a kljub temu stopila na oder
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
dominvrt
Portal
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
okusno
Portal
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984