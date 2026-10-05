Musk bo preimenoval SpaceXAI v SpaceXSI

Novico o preimenovanju podjetja je Musk sporočil v nedeljo prek svoje platforme X. Trump si že tedne prizadeva, da bi se za umetno inteligenco uveljavil izraz super inteligenca. Prepričan je, da zaradi obstoječega poimenovanja tehnologija deluje umetno oziroma ponarejeno.

Musk je bil sicer v prvih mesecih Trumpovega drugega mandata eden njegovih najbližjih zaveznikov. Pozneje sta se sprla, deloma zaradi davčne zakonodaje, a sta od takrat v veliki meri zgladila odnose.

Se je pa ameriški predsednik v luči vse glasnejših opozoril na tveganja, ki jih prinaša umetna inteligenca, prejšnji teden v Beli hiši sestal z vodilnimi predstavniki tehnološke industrije. Ob tej priložnosti jim je predstavil svojo optimistično vizijo razvoja umetne inteligence, ki lahko po njegovi oceni ZDA popelje v novo zlato dobo.

Nekateri vodilni v industriji namreč pozivajo k upočasnitvi razvoja najnaprednejših sistemov, dokler ne bodo vzpostavljeni dodatni varnostni mehanizmi. Drugi menijo, da bi takšni ukrepi lahko zavrli tehnološki razvoj ZDA in dali prednost Kitajski.

Trump je pozive k strožjemu nadzoru večkrat zavrnil kot pretirane. Na nedavnem zasedanju Generalne skupščine ZN dejal, da ZDA zavračajo globalna prizadevanja za regulacijo umetne inteligence, v začetku septembra je napovedal tudi ustanovitev zvezne sile za umetno inteligenco AI Force, katere pristojnosti še niso natančno opredeljene.