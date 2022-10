Mu je res žal ali bo že jutri vse pozabil?

Sistem Starlink, ki se je izkazal za ključnega za ukrajinsko vojsko, sicer deluje tako, da prek omrežja satelitov zagotavlja širokopasovni internet. Ukrajina je ta teden Starlinku pripisala zasluge za pomoč pri ponovnem zagonu ključne infrastrukture, potem ko je državo pretreslo več kot sto ruskih raketnih napadov. Eden od svetovalcev ukrajinskega predsednika Zelenskega, Mihailo Podoljak, je na petkovo Muskovo objavo, da ne more več sam financirati Starlinka, odgovoril z zapisom: "Bodimo odkriti, z Muskovo pomočjo nam je uspelo preživeti najbolj kritične trenutke te vojne." Prav tako je dodal, da bodo naredili vse, da bo Starlink še naprej delal in da od SpaceX pričakujejo, da bodo stabilne povezave zagotovili do konca pogajanj.

Razočaran sledilec in skesani Musk?

Na njegov tvit o nadaljevanju financiranja Starlinka se je odzval njegov sledilec Kim Dotcom, ki je zapisal: "Z drugimi besedami, še naprej boš podpiral ameriško proxy vojno v Ukrajini in to kljub temu, da veš, da gre za ameriško vojno in da obstaja nevarnost jedrskega spopada? In zdaj ti naj verjamem, da želiš stvari spraviti v red? Kako zelo si me razočaral." Dotcom je sicer velik podpornik Elona Muska, ki je v odgovoru Dotcomu zapisal, da si na vso moč prizadeva umiriti situacijo, a mu to očitno ne uspeva.