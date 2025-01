Ko Elon sreča Alice: veliko strinjanja, bizarnih teorij in medsebojne hvale

'Komunistični' Hitler, smisel življenja in Marsovci. To so bile med drugim teme spletnega pogovora v živo med Elonom Muskom in predstavnico nemške skrajno desničarske stranke AfD, Alice Weidel, ki jo je prvi mož Tesle oklical za "vodilno kandidatko" za bodočo vodjo Nemčije. Pogovor je bil na trenutke tako bizaren, da so z ušesi zastrigli celo nekateri privrženci stranke AfD. V Nemčiji vidijo Muskovo povzdigovanje skrajno desne stranke kot poskus vmešavanja v nemško politiko.

Elon Musk in Alice Weidel FOTO: Profimedia icon-expand

75-minutni pogovor med Elonom Muskom, ameriškim multimilijarderjem in bodočim svetovalcem Donalda Trumpa, ter eno od vodij nemške skrajno desničarske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), Alice Weidel, ki ga je Musk prenašal preko svoje platforme X, si je v četrtek zvečer ogledalo okoli 200 tisoč ljudi. Lastnik platforme X s skrajno desnimi stališči in nemška političarka sta se strinjala skoraj v vsem in v pogovoru hvalila drug drugega. Dotaknila sta se številnih tem, od energetske politike in izobraževanja do skupne želje po tem, da bi sklestila nemško birokracijo in nezakonito priseljevanje. "Samo AfD lahko reši Nemčijo," je znova poudaril Musk. Wiedlova je Muska vprašala, ali ve, kako zamudno je odpreti podjetje v Nemčiji. Ta je nato delil svojo izkušnjo z odpiranjem Tesline proizvodnje v Nemčiji. Dejal je, da je pred tem moral nemškim oblastem dostaviti 25.000 dokumentov. Hkrati pa je priznal, da je bila vlada v veliko podporo pri odpiranju njegove nemške izpostave. Strinjala sta se, da je treba končati vojno v Ukrajini, pri čemer je Musk zatrdil: "Predsednik Trump bo zelo hitro rešil ta konflikt." Ko ga je vprašala, kako bi se to lahko zgodilo, je bil sicer nekoliko v zadregi: "Da smo si na jasnem, to je odvisno od predsednika Trumpa. On je vrhovni poveljnik ... Ne želim govoriti namesto njega ... Vendar je za to potrebno močno vodstvo." Musk je med pogovorom priimek svoje sogovornice napačno izgovarjal kot "videl" in ne "veidel", a nje to očitno ni motilo. Nenazadnje jo je predstavil kot "trenutno vodilno kandidatko za vodjo Nemčije". Weidel: Hitler je bil komunist Musk se je v pogovoru dotaknil nemške zgodovine in svojo sogovornico povprašal o Adolfu Hitlerju. Prosil jo je za komentar o tem, da stranko AfD povezujejo z nacizmom. Weidlova se mu je zahvalila za to vprašanje, nato pa dejala: "Hitler je bil komunist in se je sam imel za socialista. Največji uspeh po tistem strašnem obdobju v naši zgodovini je bil označiti Adolfa Hitlerja za desničarja in konservativca. Bil je ravno nasprotje. Ni bil konservativec. Ni bil liberalec. Bil je komunistični socialist. Pika. Nimam drugega komentarja o tem. In mi smo ravno nasprotno." Zatrdila je tudi, da Hitlerju nikoli ne bi uspelo, če ne bi najprej "ukinil svobode govora".

Alice Weidel FOTO: AP icon-expand

Musk: 'Marsovci' bi lahko rešili Zemljane Medtem ko sta se resnih tem bolj kot ne zgolj dotaknila, sta veliko bolj zagreto debatirala o Douglasu Adamsu, filozofskih vprašanjih in smislu življenja. Na momente ju je dobesedno odneslo s tega sveta. Weidlovo je zanimalo, zakaj Musk toliko denarja in pozornosti namenja vesoljskim načrtom in potovanju na Mars. "Veliko ljudi meni, da morajo obstajati Nezemljani, vendar sam nisem videl nobenega dokaza o Nezemljanih," je dejal Musk. Na njeno vprašanje, kdaj lahko pričakujemo prve človeške ekspedicije na Mars, je Musk odgovoril, da namerava prve vesoljske ladje brez posadke na planet poslati čez približno dve leti, plovila s človeško posadko pa čez približno štiri leta. A pred nami je še veliko dela, če želimo rešiti človeštvo, meni Musk. Ocenil je, da bi potrebovali približno milijon ton materiala in milijon ljudi, da bi življenje na rdečem planetu postalo samozadostno. Dejal je, da je njegov cilj, da bi lahko "Marsovci" rešili Zemljane, če bo treba, "tako kot je Amerika rešila Evropo med prvo in drugo svetovno vojno". Prepričan je, da bi vsaka civilizacija, ki se spoštuje, morala imeti vsaj dva planeta. Ali Musk verjame v Boga? Weidlova je Musku postavila neposredno vprašanje: "Ali verjamete v Boga?" Musk ji je odgovoril, da je "odprt za verovanje v stvari, ki so sorazmerne z informacijami, ki jih prejema" ter nakazal, da je "odprt za idejo o Bogu". "Svoje mnenje poskušam oblikovati na podlagi tega, kar se naučim. In ko se naučim več, si prizadevam spremeniti svoje poglede," je dejal. Weidlova je morda pričakovala drugačen odgovor, a se je na koncu strinjala z Muskom. "Da, jaz tudi. Če sem iskrena, še vedno iščem," je dejala.

Elon Musk in Alice Weidel FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav so mnogi privrženci stranke AfD z odobravanjem sprejeli dejstvo, da bo Musk gostil Weidlovo, so tudi mnogi od njih na koncu izrazili razočaranje. "Kakšna izgubljena priložnost. Bila je povsem nepripravljena," so le nekateri od komentarjev podpornikov stranke.

Musk že nekaj časa komentira nemško politiko Virtualno srečanje med Muskom in Weidlovo se je odvilo v času, ko se vrstijo kritike zaradi vse bolj glasne podpore ameriškega milijarderja skrajno desničarskim strankam in obtožb, da se vmešava v nemške volitve, ki bodo 23. februarja. "Ameriško ljudstvo zahteva spremembe. Moj nasvet ljudem v Nemčiji je, da storijo enako ... Res močno priporočam, da ljudje volijo stranko AfD," je dejal ameriški multimilijarder. Musk vse od prejšnjega meseca, ko je v članku za Die Welt am Sonntag podprl AfD in nemškega predsednika označil za tirana, redno komentira nemško politiko. Ankete kažejo, da je stranki AfD močno zrasla podpora, iz političnega obrobja je v zadnjih letih postala druga najbolj priljubljena stranka v državi. Javnomnenjske raziskave kažejo, da bi na bližajočih se volitvah znova zmagali krščanski demokrati (CDU/CSU), ki jih podpira okoli 31 odstotkov anketirancev, stranki AfD pa se obeta kar 21,5-odstotna podpora. Analitiki menijo, da bi lahko Muskova podpora stranki in njeno izpostavljanje na omrežju X še povečalo njeno sprejemanje med nemškimi volivci. Napovedana preiskava v nemškem parlamentu in sumi o nezakonitem oglaševanju Še pred četrtkovim pogovorom na platformi X je Evropska komisija sporočila, da bo natančno preučila, ali razprava med Muskom in Weidlovo morda krši zakon o digitalnih storitvah (DSA). Tiskovni predstavnik DSA je dejal, da ne gre za nasporotovanje razpravi kot taki, temveč jih skrbijo špekulacije, da X kaže pristranskost do določenih tem. Skupina LobbyControl, ki se zavzema za večjo preglednost v evropski politiki, je sporočila, da natančno preučuje, ali je razprava kršila nemške predpise o financiranju kampanj, kar nakazuje, da bi lahko pogovor med Muskom in Weidlovo obravnavali kot politično oglaševanje. V skladu z nemškim zakonom o političnih strankah donacije strank vključujejo oglaševanje tretjih oseb. Zakon med drugim prepoveduje tudi strankarske donacije iz držav zunaj Evropske unije. Muskova platforma ima teoretično doseg 240 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Pogovor med Muskom in Weidlovo pa bi lahko upravičeno obravnavali kot politično oglaševanje, trdi skupina LobbyControl, "ker platforma X običajno prodaja takšen doseg za veliko denarja."