Musk z antisemitsko objavo povzročil bojkot oglasov na omrežju X

Podjetja, med njimi velikani, kot so Apple, Disney in IBM, so zaradi antisemitskih objav ustavila oglaševanje na omrežju X, poroča BBC. Musk je kritik deležen, ker je odgovoril na objavo, v kateri je delil antisemitsko teorijo zarote in jo označil za "dejansko resnico". Musk je zanikal, da je antisemit, kot je pojasnjeval, se njegove pripombe ne nanašajo na vse Jude, ampak na določene "judovske skupnosti" . S tem argumentom ni prepričal oglaševalcev, ki zdaj kot po tekočem traku zapuščajo platformo.

Bojkot oglaševalcev se je še okrepil po preiskavi ameriške skupine, ki je iskala oglase, ki so se pojavljali poleg pronacističnih objav na omrežju X. Ta trdi, da je na omrežju odkrila oglase, ki so jih kupila ugledna podjetja, ki so bila pozicionirana poleg spornih objav, ki so denimo vsebovale citate Hitlerja, hvalnice nacistom ali zanikanje holokavsta.

Musk je sicer zanikal, da je njegova objava antisemitska in je zagrozil s tožbo zaradi preiskave oglaševanja. Kot trdi, poročilo skupine napačno predstavlja resnično uporabniško izkušnjo na omrežju X, z razlogom, da bi spodkopali svobodo govora in zavajali oglaševalce.

Evropska komisija začasno ustavila oglaševanje na omrežju X

Tudi Evropska komisija je včeraj začasno ustavila oglaševanje na družbenem omrežju X, saj se je na njem okrepilo širjenje dezinformacij in sovražnega govora, so sporočili v Bruslju. Dodali so, da smernice glede oglaševanja na družbenih omrežjih redno pregledujejo in po potrebi spremenijo.

"V zadnjih tednih smo na več družbenih omrežjih opazili alarmantno povečanje dezinformacij in sovražnega govora. Zato smo pristojnim službam naložili, naj na njih ne oglašujejo, saj bi se tako naše vsebine lahko pojavile v neustreznem kontekstu, kar pa bi vplivalo na učinkovitost komuniciranja," je povedal tiskovni predstavnik komisije Johannes Bahrke.

Povedal je, da to velja zgolj za družbeno omrežje X, nekdanji Twitter, ki je v lasti ameriškega milijarderja Elona Muska. Informacij o prekinitvi oglaševanja na drugih omrežjih medtem nima.

Bahrke je poudaril še, da gre za interne smernice, ki jih redno pregledujejo in po potrebi spremenijo. Prekinitev oglaševanja na omrežju X je torej začasna. Za objavljanje vsebin o svojih aktivnostih ga komisija še naprej uporablja.