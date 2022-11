Musk: Za modro kljukico dobrih osem evrov na mesec

Za to novo mesečno naročnino, pa bi uporabniki dobili prednost pri odgovorih, omembah in iskanjih, prav tako pa tudi možnost objavljanja daljših videoposnetkov in zvočnih posnetkov, je po poročanju Sky Newsa še dejal Musk. Prav tako bi se te osebe na družbenem omrežju srečale s polovico manj oglasov, kot jim jih Twitter ponuja trenutno.

Dajatev pa bi platformi dala "tok prihodkov za nagrajevanje ustvarjalcev vsebine", je dejal. Vendar pa zaračunavanje modre kljukice ne teče kot po maslu. Mnogi na tej platformi so ponovili izjavo avtorja Stephena Kinga, ki je zapisal, da bi moral Twitter v resnici plačevati njemu. Musk mu je takrat odgovoril z besedami: "Nekako moramo plačati račune!"

Twitterjeva nekdanja metoda preverjanja uporabnikov za prejem modre kljukice je vključevala kratek spletni prijavni obrazec, rezervirana pa je bila za tiste, ki so pogosto postali tarča oseb, ki so se izdajale zanje. Običajno so bili to zvezdniki, politiki in novinarji. Podjetje je sistem uvedlo leta 2009, potem ko se je soočilo s tožbo, da ni naredilo dovolj za preprečevanje lažnih računov.