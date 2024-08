Musk zanika, da daje več deset milijonov dolarjev Trumpovi kampanji

Musk je na svojem omrežju X objavil, da prispeva nekaj denarja svojemu America PAC, vendar precej manj od zneskov, ki so jih navajali nekateri ameriški in tuji mediji. Dodal je, da njegov odbor podpira meritokracijo in osebne svoboščine.

S tem je zanikal poročanje več ameriških medijev, ki so sredi julija navajali, da Musk namerava vsak mesec nameniti 45 milijonov dolarjev oziroma nekaj več kot 41.500 milijonov evrov za podporo Trumpovi predsedniški kampanji. Musk je Trumpovo kampanjo javno podprl takoj po poskusu atentata na bivšega predsednika 13. julija v Pensilvaniji.