Musk: 'Ne jemljem mamil! New York Times je lagal'

New York Times je v petek poročal, da je milijarder in svetovalec ameriškega predsednika Elon Musk zaradi zaužitja večjih količin ketamina utrpel tudi zdravstvene težave, in sicer z mehurjem.

Časnik je poročal, da je najbogatejši človek na svetu lani jemal tudi ekstazi in psihadelične gobice ter potoval s škatlico tablet, povzema francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je časnik navedel, da ni znano, ali je droge užival tudi med vodenjem oddelka za vladno učinkovitost (Doge).

V sobotni objavi na X je Musk dejal: "Da bo jasno, NE jemljem mamil! New York Times je lagal." Dodal je, da je pred leti užival ketamin, ki mu ga je na recept predpisal zdravnik. "Pomaga ti iz črnih lukenj v mislih, a od takrat ga nisem jemal," je dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer novinarjem v petek dejal, da o Muskovem uživanju drog ne ve ničesar.