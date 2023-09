Musk znova razburja javnost: 'Tajvan je sestavni del Kitajske'

Elon Musk je znova razburil javnost, tokrat sicer Tajvance, z izjavo, da je otok sestavni del Kitajske. Zunanji minister se je na to ostro odzval in Musku sporočil, da Tajvan ni del Kitajske in zagotovo ni naprodaj. Ni prvič, da Musk s svojimi izjavami razburja javnost, nedavno je omenil tudi, da bi Krim moral pripadati Rusiji.

Elon Musk s svojimi kontroverznimi izjavami že nekaj časa razburja javnost, velikokrat je denimo razburil Ukrajino, tokrat pa se je obregnil tudi ob Tajvan, poroča BBC. icon-expand Elon Musk FOTO: AP Tokrat je dejal, da je Tajvan nedvomno sestavni del Kitajske in otok primerjal s Havaji. Njegova izjava je seveda zahtevala odgovor, tajvanski zunanji minister Joseph Vu je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal, da "Tajvan nikakor ni del Ljudske republike Kitajske in zagotovo ni naprodaj". Vsekakor pa ni prvič, da je Musk s svojimi komentarji razjezil tajvansko vlado. Oktobra je predlagal, da bi se napetosti med državama lahko rešile tako, da bi Kitajska dobila "nekaj" nadzora nad Tajvanom. Podobno skoraj, kot je predlagal za Ukrajino: naj odstopijo Krim Rusiji. Izjava, da bi pa celoten Tajvan moral pripadati Kitajski, pa tudi iz njegovih ust ne prihaja prvič. Že pred nekaj časa je v intervjuju za Financial Times dejal enako in tudi takrat so Kitajci njegove ideje pozdravili, tajvanske oblasti pa niso bile zadovoljne. PREBERI ŠE Elon Musk požel val navdušenja na Kitajskem, imenujejo ga 'brat Ma' Kot navaja BBC, gre morda tudi za to, da ima Musk velike poslovne interese na Kitajskem. Navsezadnje ima v Šanghaju velik proizvodni obrat električnih avtomobilov Tesla. Maja je tudi obiskal državo, se srečal z najvišjimi kitajskimi uradniki in sporočil, da se bo Tesla širila še drugod po Kitajski.