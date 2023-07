Musk Zuckerbergu po odpovedanem dvoboju grozi še s tožbo

Petdeset milijonov novih uporabnikov, skoraj sto milijonov objav in 190 milijonov všečkov, se je nabralo v prvih 24 urah po sprožanju novega družbenega omrežja Threads oriroma Niti. Skrivnost začetnega izjemnega uspeha Niti je Instagram, saj je prijava za te uporabnike enostavna. "Podoben je Twitterju, vendar mi je všeč dejstvo, da ni Twitter, da se upravlja z računa na Instagramu. To je bila njihova pametna poteza," je komentirala uporabnica aplikacije.

Niti ponujajo do 500 znakov pisnih objav, medtem ko jih Twitter 280. Na Nitih se lahko objavljajo petminutni video posnetki, povezave in fotografije. Pod objavami pa sta kot pri Twitterju števca komentarjev in všečkov. Ali so Twitterjeve grožnje s tožbo zaradi posnemanja resne? Gre za večjo vsoto denarja, ki ga lastnikom družbenih omrežij prinašajo uporabniki, tudi z razkrivanjem svojih podatkov, pa tudi za dvobojevanje ega milijarderjev.