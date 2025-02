Trump dvomi, da je v ameriški zakladnici res zlato: Musk v inšpekcijo

Donald Trump in Elon Musk nadaljujeta s svojimi nepredvidenimi dejanji. Dvojica je poskrbela za precej zmedenosti in posledično negotovosti, ko je napovedala pregled skrbno varovanega vojaškega objekta, zakladnice, kjer hranijo zlate rezerve ZDA v količini okoli 4580 ton. Razlog pa: Elon Musk in številni teoretiki zarot ne verjamejo, da je zlato res v trezorjih. Skladišče plemenitih kovin v Fort Knoxu hrani zaloge plemenitih kovin za Združene države že od leta 1937 in je postalo sinonim za varno in dobro zaščiteno. V zgodovini so vrata zakladnice za nepooblaščene obsebe odprli le trikrat. Vse pa kaže, da se bo po vseh letih med trezorji zdaj sprehodil Elon Musk.

Trump je znova poskrbel za osuplost številnih. V sredo je novinar Donalda Trumpa vprašal, ali bo njegova desna roka Elon Musk nadaljeval z zmanjšanjem proračuna v Pentagonu. Trump je na to vprašanje odgovoril, da si bo Musk ogledal Fort Knox, legendarno zakladnico v Kentuckyu, kje so shranjene ameriške zlate rezerve, poroča AP. Na presenečeni novinarjev zakaj, pa je ta odgovoril: "Da se prepričam, da je zlato tam. Drugi novinar je bil videti zmeden: "Kam pa bi šlo zlato? "Če zlata ne bo tam, bomo zelo razburjeni," je pristavil Trump. "Odprli bomo vrata. Pregledali bomo Fort Knox. Nočem, da se zgodi, da jih odpremo, police pa so prazne," je dodal.

Musk, ki je potoval s Trumpom na letalu Air Force One, je pred tem dneve na svojem X računu objavljal o tej temi. "Kdo lahko zagotovi, da zlato ni bilo ukradeno iz Fort Knoxa? Mogoče je tam, mogoče ni." Takšne Muskove izjave imajo podlage v leta dolgi teoriji o veliki zlati zaroti, ki izvirajo iz porasta goljufij s preprodajo ponarejenega zlata. V Forth Knoxu naj bi bilo varno shranjenih 4580 ton zlata, a teoretiki zarot trdijo, da je količina precej manjša.

Redne revizije Musku in Trumpu pa ne bi bilo treba ustvarjati drame, ampak bi lahko o tem vprašanju povprašala kar finančnega ministra Scotta Bessenta. O teoriji zarote ga je pred kratkim vprašal voditelj pogovorne oddaje Dan O'Donnell, komur je Bessent zagotovil, da vsako leto opravijo revizijo zlata in da je v trezorjih še vedno vse zlato, ki je popisano v skladu z zakonodajo. "To je nekaj, kar ljudi očitno zelo skrbi. Elon Musk je obljubil, da bo preveril, ali je zlato še vedno tam," je dodal voditelj, Bessent pa je na to odgovoril, da bo z veseljem organiziral revizijo za vsakega senatorja, ki bi to želel preveriti. Strogo varovani trezorji, dostopni redkim Vojaški objekt, ki v nedrju hrani tone zlata, se razteza na 109.000 hektarjih v Kentuckyju. Kamp Knox je bil ustanovljen med prvo svetovno vojno in je postal center za topniško usposabljanje. Od leta 1932 pa je znan kot Fort Knox. Prvo zlato je tja močno zastraženo prispelo leta 1937, piše AP.

Približno polovica zlata, shranjenega v državni blagajni ZDA, je danes shranjena v Fort Knoxu. Ali je bilo zlato po uradnih podatkih kdaj umaknjeno iz močno zastraženih trezorjev? Kot za AP pojasnjujejo pristojni, so bile odstranjene le zelo majhne količine, da bi med rednimi revizijami preverili čistost zlata. Razen teh vzorcev pa že vrsto let ni bilo zlata prenesenega v ali iz skladišča, zatrjujejo.

Zakladnica je zelo varna, pišejo ameriški mediji. Dejansko strukturo in vsebino objekta poznajo le redki, nihče pa ne pozna vseh postopkov odpiranja trezorja, pojasnjujejo. Javno je znano, da je bil objekt zgrajen leta 1936 z uporabo 16.000 kubičnih metrov granita, 4.200 kubičnih metrov betona in 670 ton konstrukcijskega jekla. Objekt je strogo varovan, so pa trikrat v zgodovini prekršil strogo politiko prepovedi obiska.

Kdo je smel videti zlate rezerve? Leta 1974 so trezorje odprli za skupino novinarjev in kongresno delegacijo, da so lahko ti na lastne oči videli zlate rezerve. Ministrstvo za finance je dovolilo obisk po že takrat vztrajnih govoricah, da je bilo zlato odstranjeno. Do takrat je bil edina oseba, razen pooblaščenega osebja, ki je dostopala do trezorjev, predsednik Franklin D. Roosevelt. Od takrat so bili trezorji odprti še enkrat: leta 2017 jih je obiskal minister za finance Steve Mnuchin z guvernerjem Kentuckyja Mattom Bevinom in predstavniki kongresa. Trenutni minister za finance Scott Bessent je zagotovil, da bo z veseljem organiziral pregled za vsakega senatorja, ki bi si želel ogledati trezorje, še piše AP.