'Musk mi je predlagal, da postane oče mojih otrok'

Shivon Zilis je v sredo več ur pričala na zveznem sodišču v Oaklandu v Kaliforniji v okviru tožbe, ki jo je Elon Musk vložil zoper podjetje OpenAI.
Zilis, nekdanja članica upravnega odbora OpenAI, je na sodišču spregovorila tudi o svojem osebnem odnosu z Muskom, s katerim ima štiri otroke. "Resnično sem si želela postati mama in Elon mi je takrat ponudil pomoč, jaz pa sem jo sprejela," je dejala in pojasnila, da se je Musk leta 2020 ponudil za darovalca sperme.
"Takrat je vse okoli sebe spodbujal, naj imajo otroke, in opazil je, da jih jaz nimam. Ponudil mi je donacijo," je nadaljevala.
Zilis je bila več kot 15 let vlagateljica v družbe tveganega kapitala v Silicijevi dolini in je zasedala vodstvene položaje tudi v Muskovem avtomobilskem podjetju Tesla ter nevrotehnološkem podjetju Neuralink.
Podjetju OpenAI se je pridružila kot svetovalka leta 2016, kmalu po tem pa je prvič srečala Muska. Sčasoma je postala direktorica in podjetje vodila med letoma 2020 in 2023, s tem pa je tudi pomembna priča v postopku, poroča BBC.
Musk namreč toži podjetje, saj trdi, da je iz neprofitne organizacije postalo de facto profitno podjetje, kar je v neskladju s prvotno zamislijo.
Odvetniki OpenAI so namignili, da je Zilis Musku posredovala informacije o podjetju, ki razvija umetno inteligenco, potem ko ga je sam zapustil leta 2018. Musk je sicer pomagal ustanoviti podjetje in prispeval zgodnje donacije.
Zilis je na sodišču še povedala, da je imela z Muskom pred približno 10 leti kratko romanco, leta 2020, ko ji je predlagal, da postane oče njenih otrok, pa z njim ni bila romantično povezana. Pojasnila je, da se je borila z določenimi zdravstvenimi težavami, ki so spremenile njene prvotne načrte, da bi sledila bolj tradicionalni družinski poti.
Čeprav sta se sprva dogovorila, da bo Musk samo darovalec sperme in da bo njun dogovor strogo zaupen, je milijarder danes "aktivno" vpleten v življenja vseh štirih otrok, skupaj pa na teden preživijo nekaj ur kot družina, je dodala.
Zilis je tudi poudarila, da je sporazum o tajnosti, ki ga je imela z Muskom, razlog, zakaj glavnemu izvršnemu direktorju OpenAI Samu Altmanu ni povedala, da je Musk oče dvojčkov, ki ju je rodila leta 2021.
Altman je sicer novico izvedel leto dni kasneje, Zilis pa je kljub temu ostala v upravnem odboru podjetja. V njem je ostala do marca 2023, ko je Musk lansiral xAI, podjetje, ki razvija klepetalni robot, ki je neposredni konkurent ChatGPT.
Musk ima sicer najmanj 14 otrok s štirimi ženskami.
