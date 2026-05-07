Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Musk mi je predlagal, da postane oče mojih otrok'

Los Angeles, 07. 05. 2026 09.08 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.S.
Shivon Zilis

Nekdanja članica upravnega odbora OpenAI je na sodišču razkrila, kako je njen nekonvencionalni osebni odnos z milijarderjem Elonom Muskom pripeljal do tega, da imata danes skupaj štiri otroke. Kot je povedala, jo je Musk pred šestimi leti spodbujal k starševstvu, pri tem pa se je sam ponudil za darovalca sperme.

Shivon Zilis je v sredo več ur pričala na zveznem sodišču v Oaklandu v Kaliforniji v okviru tožbe, ki jo je Elon Musk vložil zoper podjetje OpenAI.

Zilis, nekdanja članica upravnega odbora OpenAI, je na sodišču spregovorila tudi o svojem osebnem odnosu z Muskom, s katerim ima štiri otroke. "Resnično sem si želela postati mama in Elon mi je takrat ponudil pomoč, jaz pa sem jo sprejela," je dejala in pojasnila, da se je Musk leta 2020 ponudil za darovalca sperme.

"Takrat je vse okoli sebe spodbujal, naj imajo otroke, in opazil je, da jih jaz nimam. Ponudil mi je donacijo," je nadaljevala.

Zilis je bila več kot 15 let vlagateljica v družbe tveganega kapitala v Silicijevi dolini in je zasedala vodstvene položaje tudi v Muskovem avtomobilskem podjetju Tesla ter nevrotehnološkem podjetju Neuralink.

Podjetju OpenAI se je pridružila kot svetovalka leta 2016, kmalu po tem pa je prvič srečala Muska. Sčasoma je postala direktorica in podjetje vodila med letoma 2020 in 2023, s tem pa je tudi pomembna priča v postopku, poroča BBC.

Musk namreč toži podjetje, saj trdi, da je iz neprofitne organizacije postalo de facto profitno podjetje, kar je v neskladju s prvotno zamislijo.

Odvetniki OpenAI so namignili, da je Zilis Musku posredovala informacije o podjetju, ki razvija umetno inteligenco, potem ko ga je sam zapustil leta 2018. Musk je sicer pomagal ustanoviti podjetje in prispeval zgodnje donacije.

Shivon Zilis in Elon Musk z dvema otrokoma.
Shivon Zilis in Elon Musk z dvema otrokoma.
FOTO: Profimedia

Zilis je na sodišču še povedala, da je imela z Muskom pred približno 10 leti kratko romanco, leta 2020, ko ji je predlagal, da postane oče njenih otrok, pa z njim ni bila romantično povezana. Pojasnila je, da se je borila z določenimi zdravstvenimi težavami, ki so spremenile njene prvotne načrte, da bi sledila bolj tradicionalni družinski poti.

Čeprav sta se sprva dogovorila, da bo Musk samo darovalec sperme in da bo njun dogovor strogo zaupen, je milijarder danes "aktivno" vpleten v življenja vseh štirih otrok, skupaj pa na teden preživijo nekaj ur kot družina, je dodala.

Zilis je tudi poudarila, da je sporazum o tajnosti, ki ga je imela z Muskom, razlog, zakaj glavnemu izvršnemu direktorju OpenAI Samu Altmanu ni povedala, da je Musk oče dvojčkov, ki ju je rodila leta 2021.

Altman je sicer novico izvedel leto dni kasneje, Zilis pa je kljub temu ostala v upravnem odboru podjetja. V njem je ostala do marca 2023, ko je Musk lansiral xAI, podjetje, ki razvija klepetalni robot, ki je neposredni konkurent ChatGPT.

Musk ima sicer najmanj 14 otrok s štirimi ženskami.

elon musk Shivon Zilis
24ur.com Oče Elona Muska potrdil, da ima s pastorko že dva otroka
Bibaleze.si Oče Elona Muska ima otroka s svojo 41 let mlajšo pastorko
24ur.com Sam vzgojil pet otrok, najstarejša od njih olimpijska prvakinja
24ur.com Elon Musk ponovno oče, 12. otrok se je rodil v začetku leta: To ni skrivnost
24ur.com Transspolna hči Elona Muska spreminja spol in prekinja vezi z očetom
24ur.com Elon Musk o svojem transspolnem otroku: Moj sin je mrtev
Bibaleze.si Hčerka milijarderja preko medijev izvedela, da ima polbrata
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci so razkrili, kaj jih pri starših najbolj moti
Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet
Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
zadovoljna
Portal
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
Dnevni horoskop: Ovni bodo odločni, raki se zanašajo na intuicijo
Dnevni horoskop: Ovni bodo odločni, raki se zanašajo na intuicijo
Tudi vi zapravljate preveč? Ta trik razkriva, kje izgubljate denar
Tudi vi zapravljate preveč? Ta trik razkriva, kje izgubljate denar
Ženstveni sandali, ki ne smejo manjkati v vaši omari
Ženstveni sandali, ki ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
cekin
Portal
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
moskisvet
Portal
Slovenec o svojem uspehu s picami
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
dominvrt
Portal
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
okusno
Portal
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
voyo
Portal
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699