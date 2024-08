'Necenzurirani' intervju: zamujali 40 minut, Trumpov glas pa kot iz risanke

Intervju Elona Muska z republikanskim predsedniškim kandidatom ZDA Donaldom Trumpom so zaznamovale tehnične težave, ki jih je tehnološki velikan pripisal kibernetskemu napadu. Njun dvourni pogovor je bil prijateljski in nikoli nasprotujoč. Trump je ponovil že izrečene trditve, da Rusija ne bi napadla Ukrajine, če bi on ostal na položaju predsednika, ter hvalil avtoritarne vladarje. Pojasnil pa je tudi, zakaj meni, da mu je nezakonito priseljevanje rešilo življenje.

Pogovor z Donaldom Trumpom, za katerega je Elon Musk napovedal, da bo necenzuriran in namenjen "odprto mislečim neodvisnim volivcem", se je začel z več kot 40-minutno zamudo, saj so številni uporabniki težko pridobili dostop do prenosa v živo, na trenutke pa so imeli tudi težave z zvokom. Ko se je intervju končno začel, je X-ov števec pokazal 1,3 milijona registracij, nekdanji predsednik ZDA pa je občasno zvenel, kot bi šepetal. Nekateri poslušalci so komentirali, da je slišati kot junak iz risanke.

Trump in Musk FOTO: AP icon-expand

Musk: Krivi so hekerji Musk je za težave v objavi okrivil "obsežen napad DDOS na omrežje X". "Porazdeljeni napadi z zavrnitvijo storitev, t. i. napadi DDoS, so poskusi preobremenitve spletnega mesta, da bi bilo težko dostopno ali nedostopno," je pojasnil. Domnevni kibernetski napad je po njegovih besedah dokaz, da ljudje v ZDA nasprotujejo temu, kaj ima Trump za povedati. Kaj je povzročilo tehnične težave ali kdo bi lahko stal za morebitnim domnevnim napadom, sicer še ni jasno.

"Napad DDoS pošlje zelo veliko signalov spletni tarči, da jo prekine," je za BBC pojasnil Anthony Lim, direktor Centra za strateški kibernetski prostor in mednarodne študije v Singapurju. "Malo verjetno je, da bi to vplivalo samo na eno storitev ali funkcijo na spletnem mestu." Po njegovih besedah je možno tudi, da bi veliko število ljudi, ki so poskušali poslušati pogovor, začasno onesposobilo storitev. Musk je sicer sporočil, da je bil sistem pred njunim klepetom v živo testiran z osmimi milijoni sočasnih poslušalcev. Kako je Musk obrnil ploščo Odnos med Muskom in Trumpom se je z leti spreminjal. Musk, najbogatejši človek na svetu, ki je pred volitvami leta 2020 podpiral sedanjega predsednika, demokrata Joeja Bidna, je medtem prestopil v Trumpov tabor. V tokratnem intervjuju sta se dotaknila vrste tem, od poskusa atentata na Trumpa prejšnji mesec na volilnem shodu v Pensilvaniji do njegove želje, da bi ZDA dobile protiraketni obrambni sistem, kot ga ima Izrael, in problematike priseljevanja. Musk je uvodni del pogovora namenil hvaljenju njegovega poguma med poskusom atentata 13. julija v mestu Butler v Pensilvaniji, ko ga je krogla zadela v uho. Trump pa je napovedal, da se namerava na volilni shod v Butler vrniti oktobra. V nadaljevanju je ponovil že izrečene trditve, da Rusija ne bi napadla Ukrajine, če bi on ostal na položaju predsednika, pohvalil je ruskega predsednika Vladimirja Putina, kitajskega predsednika Ši Džinpinga in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, češ da gre za avtoritarne vladarje, ki so najboljši. Trump: Nezakonito priseljevanje mi je rešilo življenje Trump je spregovoril tudi o Bidnovi odločitvi, da po katastrofalni razpravi in pritisku demokratov izstopi iz predsedniške tekme, kar je označil za "državni udar". Izrazil je ogorčenje, ker je na Bidnovo mesto prišla podpredsednica Kamala Harris. "Odkar se je vsa ta prevara začela, ni dala niti enega intervjuja," je dejal Trump, ki je po tej zamenjavi izgubil vso prednost v anketah. Kritiziral je njena pretekla dejanja in trdil, da je kriva za velik porast nezakonitih prehodov meje, saj je bila "zadolžena" za ameriško-mehiško mejo. Potarnal je nad priseljenci, ki v ZDA vstopajo brez dokumentov. Hkrati pa je pojasnil, da mu je prav nezakonito priseljevanje "rešilo življenje". Povedal je namreč, da je med shodom 13. julija obrnil glavo, da bi pogledal graf nezakonitega priseljevanja, kar mu je pomagalo izogniti se krogli in preživeti poskus atentata.

Poskus atentata na Donalda Trumpa FOTO: AP icon-expand

Trumpova vrnitev na X Njun pogovor je bil prijateljski in nikoli nasprotujoč si. Trump je Muska med drugim pohvalil zaradi načina, kako je odpuščal delavce v svojih podjetjih. Čeprav je bil v preteklosti skeptičen do električnih vozil in je obljubljal, da bo ukinil zvezne subvencije, je zdaj pohvalil proizvajalca avtomobilov Tesla, katerega lastnik je tudi Musk. Ponedeljkov pogovor je hkrati pomenil Trumpovo vrnitev na omrežje X, platformo, s katere je bil odstranjen kmalu po nemirih in napadih na Kapitol 6. januarja 2021. Za zdaj sicer še ni jasno, ali bo Trump, ki zdaj objavlja na svojem spletnem mestu Truth Social, še naprej objavljal na X. Proti koncu dvournega pogovora je Musk izrazil svojo podporo Trumpu in volivce pozval, naj podprejo kampanjo republikancev. "Za vznemirljivo, navdihujočo prihodnost, ki se je ljudje lahko veselijo in so optimistični ter navdušeni nad tem, kar se bo zgodilo," je dejal. Povabil tudi Kamalo Harris Musk sicer postaja vse bolj vpliven glas v ameriški politiki. Na omrežju X ima več kot 190 milijonov sledilcev in se redno spušča v politične polemike. Nedavno se je vključil tudi v nov politični odbor, ki podpira Trumpovo kampanjo. Po pogovoru s Trumpom je Musk na X zapisal še: "Vesel bi bil, če bi na X Spaces gostil tudi Kamalo".