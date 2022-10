Muskov prevzem Twitterja: zmeda, zaskrbljenost, odpuščanja in grožnje

Elon Musk je moral zaradi dogajanja zagotoviti, da se na Twitter nihče ne bo vrnil, dokler se ne bo sestal in o tem odločil poseben svet za moderacijo vsebin, ki pa še niti ni ustanovljen. Ameriške medije so namreč preplavile lažne novice, da je Musk Donaldu Trumpu že dovolil vrnitev. Nekdanjemu predsedniku so objave na Twitterju onemogočili, ker je spodbujal k nasilju z lažmi glede predsedniških volitev v 2020.

Musk je sicer najprej odpustil vse, ki so ga, kot pravi, prisilili v prevzem Twitterja. To so med drugim glavni pravnik Sean Edgett, glavni izvršni direktor Parag Agrawal, glavni finančni direktor Ned Segal in direktorica varnosti Vijaya Gadde.

Po spletu so potem začeli krožiti tudi lažni posnetki odpuščenih uradnikov Twitterja, konservativni aktivisti pa so začeli preizkušati meje, ali je res zapihal nov veter, ki dovoljuje objavljanje diskreditiranih teorij zarote.

Desničarski aktivisti so začeli objavljati trditve, da je Trump zmagal na volitvah leta 2020, da vidijo, ali jim bo Twitter ukinil račun. Propagirajo spet tudi zdravilo proti parazitom ivermectin kot zdravilo za covid-19, čeprav so znanstveniki ugotovili, da gre za nevarno neumnost.

Trumpov aktivist s televizije Newsmax Steve Cortes je naravnost izzval Muska z objavo: "Obstajata dva spola, Trump je zmagal in ivermectin je najboljši". Z računom se potem ni zgodilo nič.