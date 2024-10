Muskov taksi brez voznika, volana in pedal: investitorji niso navdušeni

OGLAS

Več kot tri milijone ljudi je preko družbenega omrežja X v živo spremljalo predstavitev Teslinega Cybercaba, robotaksija, s katerim Elon Musk obljublja revolucijo v avtomobilskem sektorju. "Nima volana ali pedal ... to bo neverjetno. Lahko zaspite in se zbudite na cilju," je dejal navdušeni Musk. Po njegovih besedah so današnji avtomobili zelo dragi, niso varni in niso trajnostni, vse, kar Cybercab ni. Samovozeči avtomobili so lahko desetkrat varnejši od vozil, ki jih upravlja človek, je prepričan Musk.

Čeprav je bil namen "hollywoodske" predstavitve futurističnega taksija navdušiti investitorje, se to za zdaj ni zgodilo. Vrednost Tesline delnice je zjutraj ob odprtju ameriške borze padla za več kot osem odstotkov. Analitiki so prav tako skeptični glede Muskove časovnice proizvodnje Cybercaba, Milijarder je obljubil, da se bo to zgodilo pred letom 2027, a so se njegove obljube v preteklosti že večkrat izkazale za nerealne, poroča BBC.

Cybercab bo besedah Muska stal manj kot 30.000 dolarjev, vendar analitiki dvomijo o tem, kako realne so te ocene. "Tesla bo izjemno težko ponudila novo vozilo po tej ceni v tem časovnem okvirju. Brez zunanjih subvencij ali brez ustvarjanja izgube pri vsakem vozilu se ne zdi verjetno, da bi v tem desetletju začeli prodajati po približno tej ceni," meni Paul Miller iz raziskovalnega podjetja Forrester.

Cybercab FOTO: Profimedia icon-expand