Muskova iztegnjena desnica: 'Gesta govori sama zase. To je nacistični pozdrav'

Charlotte Knobloch , predsednica judovske skupnosti v Münchnu in na Zgornjem Bavarskem, je gesto opisala kot zaskrbljujočo. A bolj kot to je izpostavila Muskove nedavne poskuse vmešavanja v nemško politiko, ko je pred volitvami podprl nemško skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD).

Michel Friedman , ugledni nemško-francoski publicist in nekdanji namestnik predsednika Centralnega sveta Judov v Nemčiji, je Muskovo dejanje označil za sramotno in dodal, da je Musk pokazal, da predstavlja nevarnost za "ves svobodni svet." Kot še piše Guardian, je Friedman, ki izhaja iz družine poljskih Judov, med katerimi skoraj nihče ni preživel holokavsta, povedal, da je bil šokiran, ko je spremljal inavguracijo in dodal, da je Musk po njegovem mnenju nedvoumno izvedel nacistični pozdrav. "Mislil sem si, rušenje tabujev dosega točko, ki je nevarna za ves svobodni svet. Brutalizacija, dehumanizacija, Auschwitz, vse to je Hitler. Množični morilec, vojni hujskač, oseba, za katero ljudje niso bili nič drugega kot številke," je dejal Friedman.

Nemški kancler Olaf Scholz, ki ga je Musk po novembrskem razpadu njegove vlade označil za bedaka, je dejal: "V Evropi imamo svobodo govora in vsak lahko reče, kar hoče, tudi če je milijarder." A ob tem je še enkrat poudaril, da je Muskova podpora skrajne desnice "nesprejemljiva za Evropo." Ob tem je pa pozval k "treznim glavam" ob ponovnem imenovanju Trumpa.

Musk je v odzivu na Scholzove besede na omrežju X zapisal: "Sram te bodi, Olaf Scholz."

Berlinski sodnik Kai-Uwe Herbst je za Berliner Zeitung povedal, da je gib, ki ga je naredil Musk – dvig desnice – lahko zadosten dokaz za vložitev obtožbe proti nekomu po nemški zakonodaji. A je dodal, da bi bilo treba dokazati zlonamerno namero ter da je po njegovem mnenju Musk vedel, da je to Hitlerjev pozdrav. Herbst, ki je obravnaval nešteto primerov ljudi, ki so uporabljali nacistični pozdrav, je dejal: "Včasih so to pijani nogometni huligani, včasih propalestinski demonstranti, ki želijo provocirati." Povedal je, da so bili primeri, ki jih je videl, večinoma namenjeni provokaciji in ne širjenju nacistične ideologije.

Lenz Jacobsen, novinar pri časopisu Die Zeit, je v prispevku z naslovom Hitlerjev pozdrav je Hitlerjev pozdrav je Hitlerjev pozdrav zapisal: "Kdorkoli na političnem odru, ki ima politični govor pred skoraj v celoti desničarskim občinstvom, v pozdrav dvigne desnico na tak način kot je to storil Musk, in to večkrat, je to nacistični pozdrav. Pri tem ni 'verjetno' ali 'podobno' ali 'kontroverzno'. Gesta govori sama zase."

Musk je že včeraj v odzivu na omrežju X poobjavil spletne meme, ki so njegov pozdrav prikazali kot šalo, ter komentar uporabnika, ki je očitek Musku imenoval kot "kampanjo umazanih trikov". Ob objavi zehajočega emotikona je pripisal: "Odkrito povedano, potrebujejo boljše umazane trike. Očitati vsem, da so Hitler, postaja dolgočasno."