Prvi človek z Muskovim čipom za branje misli

Dejal je, da nista pomembna ne on ne Musk, ampak znanost, in rekel, da se zaveda tveganja svojega početja, a da bi kljub temu rad prispeval k razvoju čipa. "Če bi se zgodilo kaj groznega, vem, da se bodo iz tega učili," je pojasnil.

Arbaugh se je ponesrečil v potapljaški nesreči leta 2016. "Enostavno nimaš nadzora, nimaš zasebnosti in težko je. Naučiti se moraš, da se moraš za vse zanašati na druge ljudi," je za BBC opisal svoj vsakdan po nesreči. Čip Neuralink mu pomaga na poti k neodvisnosti tako, da zazna drobne električne impulze, ki nastanejo, ko razmišlja o gibanju, in jih prevede v digitalni ukaz, kot je denimo premikanje kazalca na zaslonu.

Igra ima svojo ceno

Četudi je Arbaugh po nesreči moral opustiti igranje videoiger in šaha, zdaj v njih znova premaguje svoje prijatelje. Čeprav nam tovrstna tehnologija lahko olajša življenje, pa je lahko tudi nevarna, je opozoril profesor nevroznanosti na Univerzi v Sussexu Anil Seth: "Če izvažamo svojo možgansko aktivnost, potem na nek način dopuščamo dostop ne samo do tega, kar počnemo, ampak potencialno do tega, kar mislimo, v kar verjamemo in kaj čutimo."

V nekem trenutku je zaradi težave s čipom Arbaugh izgubil nadzor nad svojim računalnikom, saj se je ta delno odklopil od njegovih možganov. "Nisem vedel, ali bom lahko še kdaj uporabljal čip," je bil prestrašen, a so Neuralinkovi inženirji kmalu popravili in izboljšali povezavo. Kljub temu dogodek povečuje dvom o omejitvah tehnologije.