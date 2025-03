Muskova raketa nekaj minut po vzletu eksplodirala, delci razsvetlili nebo

OGLAS

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki gorečih odpadkov Starshipove rakete, ki so razsvetlili nebo v bližini južne Floride in Bahamov. Glede na SpaceX-ov prenos misije v živo je raketa razpadla kmalu po tem, ko se je začela nenadzorovano vrteti, poroča The Guardian. Neuspeli poskus so zabeležili dober mesec dni po tem, ko se je z eksplozijo končal že sedmi polet družbe Starship. Zaporedne nesreče so se zgodile v zgodnjih fazah poleta, kar je podjetje prej zlahka preseglo. Neuspehi tako predstavljajo resne ovire za program, ki ga je Elon Musk letos sicer želel pospešiti.

123-metrski raketni sistem je iz SpaceX-ovih raketnih objektov v Boca Chici v Teksasu vzletel okoli 18.30 po lokalnem času, prvi del rakete (stopnja Super Heavy) se je po načrtih vrnil na kopno.

Vendar pa se je le nekaj minut kasneje drugi del (zgornja stopnja) rakete začel nenadzorovano vrteti, vizualizacija raketnih motorjev pa je pokazala, da je več motorjev ugasnilo.

Podjetje je nato izgubilo stik z raketo. "Na žalost se je to zgodilo tudi zadnjič, tako da imamo zdaj nekaj prakse," je v prenosu v živo dejal Dan Huot, tiskovni predstavnik SpaceX.

Na raketi ni bilo astronavtov, SpaceX pa je kmalu po izstrelitvi prekinil prenos v živo in pokazal, kam bodo padli odpadki. V izjavi za javnost so zapisali, da se je raketa "hitro nenačrtovano razstavila in da so izgubili stik z njo". Družba je dodala, da se njihova ekipa usklajuje z varnostnimi uradniki in da bo pregledala podatke o letu, da bodo lahko ugotovili temeljni vzrok eksplozije. "Uspeh pride iz tega, kar se naučimo, in današnji let nam bo ponudil dodatno znanje za izboljšanje zanesljivosti Starshipa."

Uprava za letalstvo začasno prizemljila komercialna letala Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je, po tem ko so se ostanki rakete razpršili po delih Karibov, za kratek čas prizemljila komercialne lete na letališčih Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach in Orlando. Preusmerili so tudi lete v okolici otokov Turks in Caicos. FAA je v zvezi z incidentom začela preiskavo, zahtevala bo, da SpaceX preuči vzrok napake, preden bodo lahko v vesolje poslali novo raketo, pa bodo morali pridobiti potrdilo agencije.