Muskova strategija, da bi pridobil volivce na Trumpovo stran: Podarja milijon evrov

A Muskova ponudba je sprožila veliko vprašanj o zakonitosti takšnega dejanja. Eden izmed strokovnjakov za volilno pravo, Rick Hasen je dejal, da je po njegovem mnenju ta ponudba "nezakonita". Zvezni zakon namreč določa, da vsakomur, ki "plača, ponudi plačilo ali sprejme plačilo za registracijo za glasovanje, grozi denarna kazen v višini 10.000 ameriških dolarjev ali petletna zaporna kazen".

Musk sicer tehnično od volivcev v Pensilvaniji zahteva le, da podpišejo obrazec in se pridružijo peticiji, a Hasen še vedno dvomi o namenu te strategije. "Kdo lahko podpiše peticije? Samo registrirani volivci v državah, ki so v prednosti, zaradi česar je to nezakonito," je zatrdil. Tisti, ki bodo podpisali peticijo, ki narekuje, da bo podpirala svobodo govora in pravico do orožja, morajo namreč navesti svoje kontaktne podatke, s čimer bo AmericaPAC lahko stopil v stik z njimi glede njihovega glasovanja.

Kampanje in odbori za politično delovanje se sicer večinoma zanašajo na taktike, kot so podpisovanje peticij ali anketiranje, da bi ustvarili obsežne zbirke podatkov o volivcih. Te podatke pa lahko nato uporabijo za natančnejše ciljanje volivcev ali za zbiranje sredstev od podpornikov, ki so se že pridružili kampanji.

Muskova strategija je dvignila marsikatero obrv strokovnjakov za volilne kampanje, kot je Hansen, vendar bi bilo zelo možno, da je v bistvu povsem legitimna, saj ni bil nihče neposredno plačan, da bi glasoval. V ZDA je nezakonito plačevati za to, da bi ljudje glasovali, ne le za določenega kandidata, ampak tudi za to, da bi samo oddali svoj glas.