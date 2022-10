Musk bi Krim predal Rusiji, Tajvan pa Kitajski

V obsežnem intervjuju za britanski poslovni časnik Financial Times, ki je bil objavljen v petek, je ocenil povečane napetosti med Kitajsko in Tajvanom. "Moj predlog je, da bi bilo potrebno ustanoviti posebno upravno cono za Tajvan, ki bi bila primerna za vse, verjetno pa ne bi osrečila vse. In možno je, da bi lahko imeli dogovor, podoben tistemu v Hongkongu, le bolj odprt."

V odgovor je Šao Bi-Kim, tajvanska de facto veleposlanica v Washingtonu, na Twitterju zapisala, da Tajvan prodaja veliko izdelkov, vendar njihova svoboda in demokracija nista naprodaj.

"Vsak trajni predlog za našo prihodnost mora biti odločen na miren način, brez prisile in ob upoštevanju demokratičnih želja prebivalcev Tajvana," je dodala.