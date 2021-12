Muskovi sateliti že dvakrat skoraj trčili v kitajsko vesoljsko postajo

Kitajska je v nedavnem poročilu o dogodku, ki ga je predložila Odboru ZN za miroljubno uporabo vesolja, zapisala, da je bila njena vesoljska postaja julija in oktobra prisiljena uporabiti sistem za preprečevanje trkov, potem ko so se ji nevarno približali Muskovi sateliti Starlink.

Peking je pozval Združene narode, naj opomnijo ZDA, da so dolžne spoštovati pogodbo o uporabi vesolja, potem ko so sateliti, ki jih je izstrelilo vesoljsko podjetje ameriškega milijarderja Elona Muska, v zadnjem letu skoraj dvakrat trčili v kitajsko vesoljsko postajo.

Incidenta sta se zgodila 1. julija in 21. oktobra letos. Sateliti, imenovani Starlink, so delo ameriškega podjetja SpaceX. Zemlji zagotavljajo satelitski internetni dostop.

"Kitajska zahteva od generalnega sekretarja ZN, da informacije posreduje vsem državam pogodbenicam," so zapisali. Kot so dodali, morajo države "nositi mednarodno odgovornost za dejavnosti v vesolju, ki jih izvajajo tako vladni kot nevladni organi."

V podjetju SpaceX se na kitajske obtožbe še niso odzvali. Do zdaj so v vesolje izstrelili več kot 1600 satelitov, ameriške oblasti pa so jim izdale dovoljenje za izstrelitev skupno 12.000 satelitov.

Kot je za Guardian povedal astrofizik z ameriške univerze Harvard Jonathan McDowell, trki v vesolju niso redek pojav, a se je število podobnih incidentov v zadnjih letih povečalo zaradi večjega števila izstreljenih satelitov. V vesolju je tako vedno večja gneča, s tem pa tudi več vesoljskih odpadkov, je še povedal.