Muskovi tviti še dodatno povzročajo nihanja bitcoina

Elon Musk je dal kripto trgom znova nov zagon. Izvršni direktor Tesla zdaj namreč pravi, da njegovo podjetje ni prodalo nobenega bitcoina, potem ko se je prej zdelo, da govori nasprotno. Njegov prvi tvit je namreč privedel do padca vrednosti bitcoina.

Najnovejša drama s kriptovalutami se je začela v nedeljo, ko je uporabnik z imenom CryptoWhale tvitnil: "Bitcoinerji se bodo v naslednjem četrtletju oklofutali potem, ko bodo ugotovili, da se je Tesla znebil preostanka svojih bitcoinov." "S količino sovraštva, ki ga @elonmusk prejema, mu ne bi zameril,"je dodal uporabnik. Približno uro pozneje je Elon Musk odgovoril le z besedo: "Res."

icon-expand Vrednost bitcoina zaradi Muskovih tvitov niha. FOTO: Shutterstock

Po podatkih sledilca kriptovalut Coinbase je v nekaj urah bitcoin padel pod 43.000 dolarjev in je v zadnjem dnevu izgubil več kot osem odstotkov. V nedeljo je že izgubil nekaj vrednosti, a je po Muskovem tvitu še pospešil izgube. Musk je sicer kasneje objavil nadaljevalni tvit in zapisal: "Za razjasnitev špekulacij, Tesla ni prodal nobenega bitcoina." Po podatkih Coinbase je vrednost digitalne valute v približno petih minutah od Muskovega tvita poskočila za približno 3,7 odstotka - z 42.566 na skoraj 44.138 dolarjev. Muskova objava je prišla le nekaj dni po tem, ko je prejšnji teden povzročil novo zmešnjavo, ko je napovedal, da bo Tesla razveljavila načrte, da bo bitcoin sprejela kot plačilo za svoje avtomobile. Kot razlog za odločitev je navedel visoke okoljske stroške bitcoina. "Zaskrbljeni smo zaradi hitro naraščajoče uporabe fosilnih goriv za pridobivanje bitcoinov in transakcij, zlasti premoga, ki ima najslabše emisije od vseh goriv," je dejal Musk v zapisu, objavljenem na Twitterju prejšnjo sredo. "Kriptovaluta je dobra ideja na številnih ravneh in verjamemo, da ima obetavno prihodnost, vendar to za okolje ne more imeti velikih stroškov."

Okoljski stroški rudarjenja - ali ustvarjanja - digitalnih valut so namreč že leta dobro dokumentirani. Novice so takrat vrednost bitcoina znižale za približno 12 odstotkov. To se je zgodilo po mesecih, ko je Musk osebno nadziral bitcoin in druge priljubljene kriptovalute, kot je dogecoin. Tik pred tem je izvršni direktor v anketi na Twitterju svoje sledilce vprašal, ali želijo, da "Tesla sprejme Doge". Tesla in Musk sta se vsaj nekaj mesecev zdela precej resna glede bitcoinov, družba je februarja tudi razkrila, da je v bitcoin vložila 1,5 milijarde dolarjev in bo omogočila nakup svojih avtomobilov s pomočjo kriptovalute. Musk je konec marca tvitnil, da ljudje "zdaj lahko kupijo Teslo z bitcoinom".

Družba je prejšnji mesec v regulativni vlogi dejala, da vsako četrtletje ocenjuje, ali"dogodki ali spremembe okoliščin ... kažejo, da je verjetno, da so naša digitalna sredstva oslabljena." Takrat je tudi razkril, da je prodal 10 odstotkov svojega deleža bitcoinov in zaslužil 101 milijon dolarjev dobička. Prejšnji teden je Musk sicer dejal, da Tesla še vedno načrtuje uporabo bitcoinov, potem ko valuta najde čistejše vire energije. "Tesla ne bo prodajal nobenega bitcoina in ga nameravamo uporabiti za transakcije, takoj ko rudarstvo preide na bolj trajnostno energijo," je zapisal. "Ogledujemo si tudi druge kriptovalute, ki porabijo (manj kot) 1 odstotek energije / transakcije bitcoina."