Muskovemu žepu politika ni več zanimiva: 'Ne vidim razloga'

Pred tem se je zavezal, da bo 100 milijonov dolarjev vložil v Trumpove politične skupine: "Mislim, da sem storil dovolj," je dejal Musk. "No, če bom v prihodnosti videl razlog za politično porabo, bom to storil. Trenutno ne vidim razloga."

Ni jasno, ali Muskova izjava pomeni kakršno koli spremembo v tej finančni obljubi. Po več mesecih kot vodilni svetovalec Bele hiše in voditelj Oddelka za vladno učinkovitost se Musk zdaj umika od polnega delovnega časa v vladi in svoj čas preusmerja na svoja podjetja. Vključno s Teslo, ki se deloma sooča s težavami zaradi Muskovega zavezništva s Trumpovo administracijo.

Odloča le Trump

"Nimam formalne moči in to je to. Predsednik se lahko odloči, ali bo sprejel moj nasvet ali ne, in tako gre. Če obstaja ena sama pogodba, ki jo je katero koli od mojih podjetij prejelo, za katero ljudje menijo, da je bila dodeljena nepravilno, bi bila to takoj novica na prvi strani," je dejal Musk.