Tujina

Muslimani začenjajo postni mesec ramazan

Ljubljana , 18. 02. 2026 06.14 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Praznovanje ramazana v Istanbulu

Več kot milijarda muslimanov po vsem svetu bo danes s sončnim zahodom začela postni mesec ramazan, prvi dan posta bo v četrtek. Post bo trajal 29 dni, do sončnega zahoda 19. marca, sledil bo ramazanski bajram. Ramazan je po muslimanskem koledarju deveti mesec v letu, namenjen postu, povečanemu druženju vernikov, skupnim obedom in molitvam.

Skupne večerne molitve bodo tudi letos potekale v 18 lokalnih odborih Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, pri čemer največji obisk pričakujejo v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani.

V času ramazana se muslimani postijo med sončnim vzhodom in sončnim zahodom. Pri tem se odrekajo vodi, hrani, vsem drugim užitkom ter negativnim mislim in dejanjem. Ob tem v islamski skupnosti poudarjajo, da gre pri postu za individualno odločitev vsakega zdravega in polnoletnega posameznika. Otroci, bolniki, potniki, nosečnice, osebe, ki opravljajo težka fizična dela, pa so posta opravičeni, so sporočili iz Islamske skupnosti v Sloveniji.

Jutranja molitev v ljubljanski džamiji
Jutranja molitev v ljubljanski džamiji
FOTO: Bobo

"V sodobnem in hitrem svetu je ramazan predvsem povabilo k upočasnitvi. Je čas, ko se verniki zavestno umaknejo od pretirane porabe, nenehne dosegljivosti in rutinske raztresenosti ter več pozornosti namenijo notranji zbranosti, odnosom in odgovornosti do skupnosti. Post tako ni zgolj verska praksa, temveč vaja v samonadzoru, zmernosti in jasnejšem razmisleku o tem, kaj v vsakdanjem življenju zares šteje," so zapisali.

Islam uči, da človek ni le skupek svojih fizičnih potreb, ima zmožnost preseči nagone in vzgibe ter jih usmeriti k višjemu cilju. Post ni mišljen kot oblika trpljenja, temveč kot vaja v samonadzoru in zavestnem življenju, je v nagovoru pred ramazanom poudaril mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić.

Dodal je, da ramazan ni le čas osebne pobožnosti, ampak tudi hvaležnosti in odgovornosti. "Ramazan bomo preživeli v miru in varnosti. Številni te možnosti nimajo," je opozoril. Vernike je pozval, naj se zavedajo, kaj imajo, in se v svojih mislih in molitvah ne ozirajo samo nase.

Po verovanju muslimanov je v ramazanu Bog poslancu Mohamedu začel razodevati sveto knjigo muslimanov Koran, zato se muslimani v tem obdobju intenzivno posvečajo njegovemu branju in proučevanju. Celoten Koran v času meseca ramazana na glas preberejo v večini džamij, in sicer tako, da vsakodnevno preberejo 20 od skupno 604 strani.

Vsako leto se muslimanski prazniki premaknejo za deset dni, ker je muslimansko leto krajše za deset dni. Trenutno so v 1447. letu po preselitvi poslanca Mohameda in muslimanov iz Meke v Medino leta 622. Ta dogodek namreč pri muslimanih označuje začetek štetja časa.

