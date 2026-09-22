Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Muslimani volili Levico, ta žuga z razlastitvami, Merz pa bi spremenil smer

Berlin, 22. 09. 2026 09.14 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Berlin

Nemške deželne volitve še naprej povzročajo politične in gospodarske pretrese. Po zmagi Levice v Berlinu se vrača njen načrt za prenos več sto tisoč stanovanj velikih zasebnih nepremičninskih družb v javno last – po eni od ocen bi lahko samo odškodnine stale od 29 do 39 milijard evrov. Ekonomist Michael Voigtländer opozarja, da s tem ne bi zgradili niti enega novega stanovanja, lahko pa bi prestrašili vlagatelje. Medtem poraz pretresa tudi CDU kanclerja Friedricha Merza, znotraj katere zahtevajo hitrejše reforme. Volilni rezultati pa razkrivajo še en izrazit premik: Levico je v Berlinu volila kar dobra polovica muslimanskih volivcev.

Zmaga Levice na nedeljskih volitvah v Berlinu je eno njenih najbolj spornih predvolilnih obljub ponovno postavila v središče razprav. Stranka, ki je s 25,7 odstotka glasov postala najmočnejša politična sila v nemški prestolnici, želi nadaljevati projekt prenosa stanovanj velikih zasebnih nepremičninskih družb v javno last.

V morebitnih koalicijskih pogajanjih z Zelenimi in SPD želi načrt zagovarjati tudi vodilna kandidatka Levice Elif Eralp. Vendar takšna koalicija še ni dogovorjena, matematično je mogoča tudi povezava CDU, SPD in Zelenih.

Berlinčani so sicer o tem vprašanju že odločali. Na referendumu leta 2021 je približno 58 odstotkov volivcev podprlo pripravo zakona o prenosu stanovanjskih družb z več kot 3000 stanovanji. Do izvedbe ni prišlo. Levica zdaj govori o približno 220.000 stanovanjih, ki bi jih prenesli v javno last.

Toda javno mnenje se je v petih letih spremenilo. Po povolilni raziskavi Infratest dimap danes 51 odstotkov Berlinčanov razlastitvi velikih stanovanjskih podjetij ob plačilu odškodnine nasprotuje, podpira jo 37 odstotkov. Med volivci Levice jo podpira 72 odstotkov, med volivci Zelenih 42, med podporniki SPD pa 29 odstotkov.

Od 29 do 39 milijard evrov?

Michael Voigtländer, nepremičninski ekonomist pri nemškem gospodarskem inštitutu IW po pisanju WirtschaftsWoche, opozarja predvsem na dve težavi: stroške in dejstvo, da prenos lastništva ne poveča števila stanovanj.

Po njegovi oceni bi lahko odškodnine ob upoštevanju polne vrednosti nepremičnin znašale od 29 do 39 milijard evrov. Za primerjavo: Berlin letos pričakuje okoli 39,1 milijarde evrov prihodkov, ob 43,7 milijarde evrov izdatkov.

Dejanska višina odškodnine sicer še zdaleč ni določena. Nemška ustava v 15. členu omogoča prenos zemljišč in proizvodnih sredstev v skupno lastnino, vendar zahteva zakonsko ureditev odškodnine. Berlinska strokovna komisija je leta 2023 večinsko ocenila, da bi bilo uresničenje načeloma ustavno mogoče, razpravljala pa je tudi o možnosti odškodnine pod tržno vrednostjo. Končne sodne razlage za berlinski primer še ni.

Voigtländer opozarja tudi, da so povprečne obstoječe najemnine pri velikih družbah, ki bi jih ukrep prizadel, po njegovih podatkih okoli 8,20 evra na kvadratni meter brez stroškov, pri občinskih najemodajalcih pa približno evro manj.

Po njegovem je zato temeljni problem drugje: stanovanj je premalo.

Leta 2025 so jih v Berlinu dokončali le okoli 11.000. Razlastitev obstoječih stanovanj njihovega števila ne bi povečala, opozarja ekonomist, milijardni strošek pa bi lahko zmanjšal sredstva, ki bi jih bilo mogoče nameniti novogradnjam.

Stanovanja
Stanovanja
FOTO: Shutterstock

Svarilo pred 'begom kapitala'

Voigtländer opozarja tudi na možnost "bega kapitala iz Berlina". Velike nepremičninske družbe so močno odvisne od mednarodnih vlagateljev. 

Če bi lastnikom izplačali odškodnine bistveno pod tržno vrednostjo, bi lahko po njegovem vlagatelji začeli dvomiti tudi o varnosti drugih naložb v Nemčiji. 

Levico volila polovica muslimanskih volivcev

Povolilne analize kažejo tudi, kje je Levica dobila del izjemno velike podpore. Po analizi Forschungsgruppe Wahlen je zanjo glasovalo 51 odstotkov muslimanskih volivcev v Berlinu, medtem ko je bil njen rezultat med vsemi volivci 25,7 odstotka. To je 36 odstotnih točk več podpore med muslimanskimi volivci kot na prejšnjih volitvah. Med volivci brez verske pripadnosti je Levica dobila 28 odstotkov, med katoličani 17 in protestanti 16 odstotkov.

Zakaj, je predmet političnega spora. Raziskave migracijskega volilnega vedenja med dejavniki omenjajo socialno-ekonomski položaj dela priseljenskega prebivalstva ter poudarek Levice na socialni neenakosti, stanovanjih in protidiskriminacijski politiki. Konservativni politiki pa Levici očitajo, da želi z liberalnejšo politiko priseljevanja in naturalizacije dolgoročno pridobivati nove volivce. 

Nemški kancler Friedrich Merz
Nemški kancler Friedrich Merz
FOTO: AP

Po porazih vre v CDU

Medtem ko Levica razpravlja o prevzemu oblasti v Berlinu, se CDU ukvarja s posledicami zgodovinskega poraza. V Mecklenburg-Predpomorjanskem je s 4,9 odstotka prvič v povojni zgodovini izpadla iz katerega od deželnih parlamentov, v Berlinu pa jo je Levica potisnila na drugo mesto.

Merz je priznal, da CDU "ne doseže več ljudi" in da na preveč vprašanj nima zadovoljivih odgovorov. Obenem je napovedal spremembe politične smeri, vendar namerava ostati tako kancler kot predsednik CDU.

Preberi še 'Katastrofa': velika zmaga 'pametnih radikalcev' in račun za sredino

V stranki pa se že krepi spor o tem, kakšna naj bo ta sprememba.

Vodja podmladka CDU/CSU Junge Union Johannes Winkel zahteva, da vlada pospeši reforme socialne države, pokojninskega sistema in ukrepe proti zlorabam socialnih transferjev ter zaostri migracijsko politiko. Opozarja, da mora vlada odgovore ponuditi zdaj, sicer jih bodo volivcem ponudile druge stranke.

Napetosti so tudi v vrhu CDU. Po navedbah Focusa je ministrski predsednik Porenja-Pfalškega Gordon Schnieder na internem sestanku vodstva stranke opozoril, da CDU ne sme dovoliti, da jo vodja SPD Lars Klingbeil pretenta, potem ko so socialdemokrati po volilnem porazu zahtevali ponovno razpravo o že dogovorjenih reformah. Gitta Connemann iz CDU je opozorila, da stranka "nima več časa", baden-württemberški notranji minister Manuel Hagel pa, da mora priti do obrata, sicer od CDU "ne bo ostalo veliko".

Merz je sicer nakazal tudi možnost sprememb na področju zdravstva. Priznal je, da številni Nemci dvojni sistem zasebnega in obveznega zdravstvenega zavarovanja dojemajo kot problem pravičnosti, saj imajo občutek, da zasebno zavarovani do storitev pridejo takoj, drugi pa čakajo tedne ali mesece. Aso komentarji takoj naleteli na očitek, da želi preusmerjati pozornost. 

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nemčija cdu levica afd

Katičeva: Na interpelaciji pričakujemo odgovore ministra

Letalski promet na vzhodni obali ZDA po tehničnih težavah znova stekel

24ur.com 'Katastrofa': velika zmaga 'pametnih radikalcev' in račun za sredino
24ur.com Merz postal novi nemški kancler, Golob: Veselim se najinega sodelovanja
24ur.com Nova delitev Nemčije na zahod in vzhod, blamaža za Scholzevo koalicijo
Cekin.si Pomemben sektor v Nemčiji na robu propada. Koalicija obljubljala, a sedaj nič od tega
24ur.com V povolilni Nemčiji ni časa za slavje
24ur.com Šokiran nad zmago AfD Merz priznal najhujši volilni poraz
24ur.com Prepričljiva zmaga AfD
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
bibaleze
Portal
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
zadovoljna
Portal
Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes
To napako pri hujšanju dela večina žensk po 40. letu
To napako pri hujšanju dela večina žensk po 40. letu
32-letnica je postala neprepoznavna
32-letnica je postala neprepoznavna
V eni noči je poljubila kar pet oseb
V eni noči je poljubila kar pet oseb
vizita
Portal
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
cekin
Portal
Odlašate s prenovo ali večjim nakupom? To vas lahko stane več, kot mislite
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
moskisvet
Portal
Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
dominvrt
Portal
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
okusno
Portal
Domači burger lahko hitro pokvarite: teh 6 napak dela skoraj vsak
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961