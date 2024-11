Mussolini ostaja častni meščan italijanske Gorice

Goriški župan Rodolfo Ziberna je na seji dejal, da je Mussolini zagotovo odgovoren, da je na noge postavil avtoritarni režim ter poskrbel za dve desetletji nasilja, krivic in zatiranja svobode. V svojem govoru je obsodil fašizem, a istočasno nadaljeval, da se je več županov (tudi levosredinskih) v preteklih letih izreklo proti odvzemu naziva Mussoliniju, saj da bi to pomenilo brisanje zgodovine, navaja Primorski dnevnik. "Te ni mogoče spremeniti," je dejal.

Ziberna je opozicijo ob tem obtožil, da je vložitev glasovalne pobude le pretveza, s katero skuša ovirati sodelovanje z Novo Gorico. Po njegovih besedah je namreč v času svojega mandata že prejel več podobnih predlogov, med njimi tudi zahtevo po zamenjavi trenutnega poimenovanja ulice po generalu Cadorni. Že pred glasovanjem je župan tudi javno dejal, da bo sam glasoval proti pobudi.

Sledili so odzivi svetnikov, vroči razpravi pa je nato sledilo glasovanje. Proti odvzemu je naposled glasovalo 19 občinskih svetnikov, za pa se jih je izreklo 11.

'Enkrat smo skupaj že porazili fašiste. Ne bomo dopustili, da njihove slabe kopije danes relativizirajo zgodovino'

Razpravo in odločitev v italijanski Gorici je komentiral tudi državni sekretar na slovenskem kulturnem ministrstvu. Marko Rusjan je spomnil, da je za mesto leta 1924 uradno obstajalo samo eno poimenovanje, enako pa da je veljalo tudi za jezik in identiteto desettisoče Primorcev in Primork, ki so po rapalski pogodbi obtičali na italijanski strani meje.

"Postali so žrtve brutalnih politik represije in poitalijančevanja ter bili med prvimi prebivalci Evrope, ki so na lastni koži spoznali, kaj pomeni fašizem. Leto dni kasneje je častni meščan Mussolini razglasil fašistično diktaturo in dokončno poslal Italijo na pot v drugo svetovno vojno, s tem pa tudi celotno Evropo," je dejal ter dodal, da slednjega nekateri politiki v Gorici še danes ne razumejo.