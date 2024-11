Mussoliniju ostal častni naziv: 'To je sol na rano trpljenju generacij ljudi'

"To ne predstavlja le zamujene priložnosti za obsodbo temačnega dela zgodovine, temveč kaže tudi na pomanjkanje politične zrelosti in simbolne odgovornosti do žrtev Mussolinijevega režima," so dejali ter poudarili, da je slednje še toliko bolj problematično v času, ko se Gorica in Nova Gorica pripravljata, da stopita na globalno prizorišče kot Evropska prestolnica kulture.

"Senca fašizma nad evropsko prestolnico kulture." Tako so se na ponedeljkovo odločitev občinskega sveta italijanske Gorice, da fašističnemu diktatorju Benitu Mussoliniju ne odvzame naziva častnega meščana Gorice (naziv, ki ga je prejel pred 100 leti), odzvali v Mladem forumu Vrtnica. Skupaj z italijansko organizacijo Giovani Democratici del Friuli Venezia Giulia so brezkompromisno obsodili odločitev goriških svetnikov, ki niso podprli odvzema častnega naziva fašističnemu voditelju, ki je Italijo pahnil v obdobje zatiranja, nasilja in vojne.

V skupnem pismu so župana Gorice Rodolfa Ziberno in goriške mestne svetnike pozvali, naj se dokončno soočijo z dediščino fašizma in izkažejo spoštovanje do njegovih številnih žrtev. Ukrepe od goriškega župana pričakuje tudi slovenski evroposlanec Matjaž Nemec, ki je dejal, da s poslanskimi kolegi iz vrst S&D v Bruslju z velikim razočaranjem in zaskrbljenostjo spremljajo dogodke na italijanski strani meje.

'Ziberna se mora opravičiti'

"Odločitev občinskega sveta italijanske Gorice terja vso obsodbo, terja ukrepanje – v največji odgovornosti župana Gorice Rodolfa Ziberne, da stori vse v njegovi moči, da se Mussoliniju naziv častnega meščana nepreklicno odvzame, skupnosti na obeh straneh meje pa opraviči za nastalo situacijo, ki je prenekaterim danes živečim žrtvam fašističnega terorja ponovno odprlo nikoli povsem zaceljene rane," je dejal.

Z italijanskim kolegom v Bruslju Nicolom Zingarettijem pripravljata skupno odprto pismo županu, v katerem ga bosta pozvala, naj podpre dejanja in pobude, ki bodo podkrepila sporočila projekta GO! 2025, odpravila poveličevanje fašizma v našem prostoru ter odprla vrata novi eri sodelovanja na obmejnem območju. Njegovo jasno sporočilo, da na Goriškem in tudi na ozemlju celotne EU ni prostora za poveličevanje fašizma in nacizma.

"V mesecih, ko smo domala tik pred otvoritvijo največjega skupnega evropskega projekta v tem prostoru in ko bi morali politiki vse napore usmeriti v združevanje ljudi, idej in vrednot, ki so kljub nemalo izzivom (iz)gradile prostor sodelovanja in trudoma zapirale boleča poglavja polpretekle zgodovine, je neizglasovanje nove pobude goriških svetnikov sol na rano trpljenju generacij ljudi na obmejnem območju," je poudaril Nemec.

Poudaril je, da ni nobenega razloga, ki bi lahko opravičil to odločitev: "Slišati je namreč različna pojasnila, med drugim, da zgodovine ne gre brisati. Malikovanje podob, idej in likov fašizma v letu 2024 namreč ni moč tolmačiti kot spomin na zgodovinske dogodke, temveč (žal) kot pritajene poskuse revitalizacije idej, ki ne sodijo v evropski prostor in terjajo odločno ukrepanje."

Prepričan je, da si državljani Slovenije in Italije zaslužijo politiko in politike, ki živijo evropske vrednote in ki ne pogledujejo v "mračno preteklost in oživljajo skrajne ideje, ki so milijonom ljudi po vsej Evropi zadale neizmerno trpljenje".

Naziv Evropske prestolnice kulture bo nosilo mesto, katerega častni meščan je Mussolini

Na "nepojmljivo" odločitev goriških svetnikov pa so se odzvali tudi v največji vladni stranki Gibanje Svoboda, kjer pravijo, da jih je novica negativno presenetila. "V zadnjih letih smo v Evropi in drugod po svetu ponovno priča prebujanju in popularizaciji skrajno desne fašistične in nacistične ideologije, ki čedalje manj sramežljivo dviguje svojo zloveščo glavo," so poudarili ter opozorili, da so posledice slednjega že vidne, ko se znotraj EU in držav zahodnega sveta dogajajo vedno večje družbene delitve in konflikti, kjer manjšine in drugače misleči postajajo tarče nasilja.

"Če želimo v evropskem prostoru ohraniti svobodo in demokracijo, je nujno, da se odločno upremo vsakršnemu poveličevanju fašizma in nacizma, relativizaciji teh zločinskih ideologij in rehabilitaciji njihovih idejnih vodij," so jasni. To odgovornost nam po njihovih besedah nalagata tako spomin na naše prednike kot skrb za naše zanamce. "Boj proti ideologijam sovraštva in razdvajanja je nikoli končan boj, ki ga mora biti vsaka generacija. Mir, ki ga uživamo že skoraj 80 let, pa nikakor ni samoumeven," so dejali v Svobodi.