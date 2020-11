Mutacijo koronavirusa, ki ga prenašajo minki, zaznali tudi na Nizozemskem

Mutacija koronavirusa, ki so jo odkrili na farmah minkov na Danskem, se je pojavila že prej, so sporočili znanstveniki, in sicer na Nizozemskem, a se v tistem primeru ni prenesla na ljudi. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni bo oceno tveganja izdal ta teden.

Spomnimo, na Danskem so pri ljudeh odkrili mutacijo novega koronavirusa, ki jo prenašajo minki. Država je za to odredila usmrtitev vseh živali, ki jih gojijo na farmah, kar je okoli 17 milijonov primerkov. Danski znanstveniki so zdaj sporočili, da se je ta mutacija že pojavila na nizozemski farmi, a se ni prenesla na ljudi. Strah, ki obstaja, je, da bi mutacija lahko spodkopala oziroma ovirala razvoj cepiva. Genetska sprememba, ki se je pojavila, je na delu virusa, znanemu pod imenom S protein, ki je zelo pomemben pri imunosti. Ko so podatke o mutaciji objavili javno, je profesor Wim van der Poel, veterinar z univerze Wageningen, ugotovil, da so vsaj en primer odkrili na tamkajšnji farmi, vse minke pa so zato iztrebili. Profesor James Wood, vodja katedre za veterino na Univerzi v Cambridgeu, je dejal, da je razočaran, ker genetskih podatkov niso javno objavili prej. Dejal je, da morajo v nadaljevanju situacijo podrobno spremljati, če danski raziskovalci ocenjujejo, da bi lahko to imelo vpliv na imunost. Danska je največja izvoznica krzna minkov. Za viruse je sicer normalno, da se skozi čas spreminjajo, a strokovnjake zaskrbi, ko se z živali prenesejo na ljudi. Najpomembnejše vprašanje ostaja, če te spremembe spremenijo karakteristike virusa. Zaenkrat so o izbruhu koronavirusa poročale farme na Nizozemskem, Danskem, Švedskem, v Španiji, Italiji in ZDA. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni bo oceno tveganja objavil ta teden.