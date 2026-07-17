'Mutantsko bitje' postalo viralna senzacija: nenavadni rakun Jimothy

Prebivalci Seattla na spletu navdušeno delijo posnetke in fotografije nenavadnega rakuna, ki se potika po smaragdnem mestu. In zakaj je ta žival tako posebna?
Rakun, ki so ga njegovi oboževalci poimenovali Jimothy – ker da je videti kot Jimothy – ima neuradno t. i. sindrom kratke hrbtenice, ki lahko prizadene tudi pse, je pa sicer nekoliko manj pogost prav pri rakunih. Uradne diagnoze mu sicer še niso postavili.
Posnetki živali, ki so jih ustvarili prebivalci in delili na družbenih omrežjih, pa so kmalu postali spletna senzacija. Številni se strinjajo tudi s tem, da si bolj tipične živali za Seattle ne bi mogli zamisliti.
"Za najino 13. obletnico naju je obiskal rakun Jimothy. Hvala!!" je ena od njegovih oboževalk pripisala ob posnetku rakuna, ki teče po dvorišču.
Spet drugi so ob poplavi fotografij prikupnega, a nenavadnega kosmatinca napovedali "vroče Jimothyjevo poletje".
Eden od videoposnetkov deformiranega rakuna je zbral več kot 5,6 milijona ogledov in več kot 300.000 všečkov.
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