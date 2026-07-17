'Mutantsko bitje' postalo viralna senzacija: nenavadni rakun Jimothy

Prebivalci Seattla na spletu navdušeno delijo posnetke in fotografije nenavadnega rakuna, ki se potika po smaragdnem mestu. In zakaj je ta žival tako posebna?

Rakun, ki so ga njegovi oboževalci poimenovali Jimothy – ker da je videti kot Jimothy – ima neuradno t. i. sindrom kratke hrbtenice, ki lahko prizadene tudi pse, je pa sicer nekoliko manj pogost prav pri rakunih. Uradne diagnoze mu sicer še niso postavili.