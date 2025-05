Mutirana sperma darovalca: za rakom bi lahko v Evropi zbolelo več deset otrok

Dve družini, med seboj nepovezani, sta se obrnili na svoje klinike za zdravljenje neplodnosti, potem ko sta dva njihova otroka zbolela za rakom. Izkazalo se je, da je rak povezan z gensko različico, Evropska banka za darovanje sperme pa je ugotovila povezavo z darovalcem sperme.

Opravili so testiranje 67 otrok iz 46 družin iz osmih evropskih držav in pri 23 otrocih, ki so se rodili med letoma 2008 in 2015, odkrili redko mutacijo. Pri nekaterih so že odkrili raka, kot sta levkemija in rak limfatičnega sistema.

Iz Evropske banke za darovanje sperme so sporočili, da leta 2008, ko je darovalec daroval seme, še niso vedeli, da je mutacija na tem genu povezana z večjim tveganjem za nastanek raka. Darovalec je bil dobrega zdravja, točno koliko otrok je bilo z njegovo spermo spočetih, ne vedo.

Priznali so, da jih je primer prizadel in da so darovalca ponovno testirali. "Znanstveno preprosto ni mogoče odkriti mutacij, ki povzročajo bolezni, v genskem zapisu osebe, če ne vemo, kaj naj iščemo," je okoliščine pojasnila njihova tiskovna predstavnica Julie Paulli Budtz in dodala, da podpirajo predlog omejitve, sami pa so uvedli lastno omejitev 75 družin na darovalca.

Primer je sicer sprožil številne polemike in vprašanja o tem, kakšne so omejitve pri mednarodni uporabi sperme enega darovalca in kako najti ter obvestiti vse družine, ki bi lahko bile prizadete. Biologinja v univerzitetni bolnišnici Rouen v Franciji Edwige Kasper je za britanski The Guardian ocenila, da bi morali v Evropi postaviti omejitev števila rojstev ali družin z enim darovalcem. Opozarja, da pri vseh darovalcih ne morejo opraviti celotnega sekvenciranja genoma, kar pomeni, da se genske bolezni lahko širijo brez vedenja.