Muzej Louvre bo za nekatere obiskovalce dražji za skoraj polovico

Dvojne cene so se uveljavile že pri različnih turističnih vstopnicah in pristojbinah po Evropi in drugod po svetu. V muzeju so pojasnili, da je 45-odstotno zvišanje cene – z 22 na 32 evrov – del nacionalne politike "diferenciranega oblikovanja cen", ki je bilo napovedano že v začetku lanskega leta in se zdaj uvaja na večjih kulturnih prizoriščih, med drugim v palači Versailles, pariški operi in Sainte-Chapelle, poroča Euronews. Francoski sindikati pa so spremembo cen v Louvru ostro obsodili in opozorili, da spodkopava univerzalno poslanstvo najbolj obiskanega muzeja na svetu.

Po novi ureditvi bodo višjo ceno plačali obiskovalci, ki niso državljani ali prebivalci EU oziroma Islandije, Lihtenštajna in Norveške. FOTO: Shutterstock

Sprememba bo doletela obiskovalce iz večine držav zunaj EU, vključno z ZDA, od koder tradicionalno prihaja največ tujih turistov. Po novi ureditvi bodo višjo ceno plačali obiskovalci, ki niso državljani ali prebivalci EU oziroma Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Cena bo veljala tudi za obiskovalce zunaj Evrope: vodene skupine bodo plačale 28 evrov, število udeležencev pa bo omejeno na 20 oseb, "da se ohrani kakovost obiska", so sporočili iz muzeja.

'Kultura bi morala biti odprta za vse'

Nekateri turisti so podvomili o logiki višjih cen za obiskovalce. "Na splošno bi morale biti stvari za turiste nekoliko cenejše kot za domačine, saj moramo potovati, da sploh pridemo do sem," je dejala obiskovalka iz Vancouvra. "Kultura bi morala biti odprta za vse – in to po isti ceni," pa meni obiskovalec iz Burgundije. Nekateri obiskovalci pa so zatrdili, da bodo vstopnico plačali ne glede na višjo ceno. Sindikat CGT Culture je odločitev obsodil, češ da dostop do kulture spreminja v "komercialni izdelek". Nekatere kategorije obiskovalcev sicer še naprej ostajajo upravičene do brezplačnega vstopa, med njimi mlajši od 18 let.

Versailles in druge osrednje turistične znamenitosti ta mesec uvajajo podoben cenovni sistem. FOTO: Shutterstock

Z dvojnimi cenami tudi za ogled drugih francoskih znamenitosti

V Louvru poudarjajo, da pri tem niso osamljeni. Versailles in druge osrednje turistične znamenitosti ta mesec uvajajo podoben cenovni sistem. Za ogled Versaillesa bo v najbolj obiskani sezoni vstopnica za obiskovalce iz držav zunaj Evropske unije ter Islandije, Lihtenštajna in Norveške stala 35 evrov, medtem ko bodo državljani ali prebivalci teh držav zanjo odšteli 32 evrov. V Sainte-Chapelle se bo cena vstopnice za obiskovalce iz držav zunaj tega območja zvišala na 22 evrov, za obiskovalce znotraj njega pa bo znašala 16 evrov, so sporočili predstavniki služb za varstvo dediščine.

Dvojno oblikovanje cen tudi drugod po Evropi in po svetu

V Benetkah taksa za enodnevne obiskovalce, ki se že več let zaračunava ob koncih tedna in na najbolj obremenjene dni, za turiste znaša tudi do 10 evrov. FOTO: Shutterstock