Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Muzej Louvre bo za nekatere obiskovalce dražji za skoraj polovico

Pariz, 17. 01. 2026 10.22 pred 40 minutami 3 min branja 6

Avtor:
Ne.M.
Louvre

Louvre si želi finančno opomoči po ponavljajočih se stavkah, prenatrpanosti in drznem ropu kronskih draguljev, ki je pretresel ustanovo. Zato bo kmalu uvedel dvojne cene. Neevropski obiskovalci bodo morali za obisk muzeja odšteti za 45 odstotkov višjo ceno.

Dvojne cene so se uveljavile že pri različnih turističnih vstopnicah in pristojbinah po Evropi in drugod po svetu. V muzeju so pojasnili, da je 45-odstotno zvišanje cene – z 22 na 32 evrov – del nacionalne politike "diferenciranega oblikovanja cen", ki je bilo napovedano že v začetku lanskega leta in se zdaj uvaja na večjih kulturnih prizoriščih, med drugim v palači Versailles, pariški operi in Sainte-Chapelle, poroča Euronews.

Francoski sindikati pa so spremembo cen v Louvru ostro obsodili in opozorili, da spodkopava univerzalno poslanstvo najbolj obiskanega muzeja na svetu.

Po novi ureditvi bodo višjo ceno plačali obiskovalci, ki niso državljani ali prebivalci EU oziroma Islandije, Lihtenštajna in Norveške.
Po novi ureditvi bodo višjo ceno plačali obiskovalci, ki niso državljani ali prebivalci EU oziroma Islandije, Lihtenštajna in Norveške.
FOTO: Shutterstock

Sprememba bo doletela obiskovalce iz večine držav zunaj EU, vključno z ZDA, od koder tradicionalno prihaja največ tujih turistov. Po novi ureditvi bodo višjo ceno plačali obiskovalci, ki niso državljani ali prebivalci EU oziroma Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Cena bo veljala tudi za obiskovalce zunaj Evrope: vodene skupine bodo plačale 28 evrov, število udeležencev pa bo omejeno na 20 oseb, "da se ohrani kakovost obiska", so sporočili iz muzeja.

Preberi še Pobeg tatov iz Louvra ujela kamera

'Kultura bi morala biti odprta za vse'

Nekateri turisti so podvomili o logiki višjih cen za obiskovalce. "Na splošno bi morale biti stvari za turiste nekoliko cenejše kot za domačine, saj moramo potovati, da sploh pridemo do sem," je dejala obiskovalka iz Vancouvra. "Kultura bi morala biti odprta za vse – in to po isti ceni," pa meni obiskovalec iz Burgundije. Nekateri obiskovalci pa so zatrdili, da bodo vstopnico plačali ne glede na višjo ceno.

Sindikat CGT Culture je odločitev obsodil, češ da dostop do kulture spreminja v "komercialni izdelek". Nekatere kategorije obiskovalcev sicer še naprej ostajajo upravičene do brezplačnega vstopa, med njimi mlajši od 18 let.

Versailles in druge osrednje turistične znamenitosti ta mesec uvajajo podoben cenovni sistem.
Versailles in druge osrednje turistične znamenitosti ta mesec uvajajo podoben cenovni sistem.
FOTO: Shutterstock

Z dvojnimi cenami tudi za ogled drugih francoskih znamenitosti

V Louvru poudarjajo, da pri tem niso osamljeni. Versailles in druge osrednje turistične znamenitosti ta mesec uvajajo podoben cenovni sistem. Za ogled Versaillesa bo v najbolj obiskani sezoni vstopnica za obiskovalce iz držav zunaj Evropske unije ter Islandije, Lihtenštajna in Norveške stala 35 evrov, medtem ko bodo državljani ali prebivalci teh držav zanjo odšteli 32 evrov.

V Sainte-Chapelle se bo cena vstopnice za obiskovalce iz držav zunaj tega območja zvišala na 22 evrov, za obiskovalce znotraj njega pa bo znašala 16 evrov, so sporočili predstavniki služb za varstvo dediščine.

Dvojno oblikovanje cen tudi drugod po Evropi in po svetu

V Benetkah taksa za enodnevne obiskovalce, ki se že več let zaračunava ob koncih tedna in na najbolj obremenjene dni, za turiste znaša tudi do 10 evrov.
V Benetkah taksa za enodnevne obiskovalce, ki se že več let zaračunava ob koncih tedna in na najbolj obremenjene dni, za turiste znaša tudi do 10 evrov.
FOTO: Shutterstock

Dvojno oblikovanje cen je že uveljavljeno pri različnih turističnih vstopnicah in pristojbinah po Evropi in drugod po svetu. V Benetkah denimo taksa za enodnevne obiskovalce, ki se že več let zaračunava ob koncih tedna in na najbolj obremenjene dni, za turiste znaša tudi do 10 evrov. Prebivalcem Benetk ali širše dežele Benečije te pristojbine ni treba plačati.

Oblasti poudarjajo, da je sistem vstopnine ključen za razbremenitev mestnih storitev in infrastrukture, ki so pod pritiskom množic turistov, ki mesto obiščejo zgolj za en dan. Podatki pa kažejo, da ukrep za zdaj še ni zmanjšal števila obiskovalcev.

Po vsej Italiji so muzeji in znamenitosti pogosto brezplačni za domačine, med drugim vrtovi Boboli v Firencah in Kapitolski muzeji v Rimu, pa tudi pri kmalu uvedeni pristojbini za bližnji dostop do vodnjaka Trevi.

Prvega januarja letos je administracija ameriškega predsednika v okviru politike "America First" zvišala vstopnino za tuje turiste v ameriških nacionalnih parkih za 100 ameriških dolarjev (86 evrov).

Indijski Tadž Mahal tujim obiskovalcem zaračunava 1.300 indijskih rupij (12 evrov), kar je približno petkrat več od cene za domače obiskovalce.

louvre cene

V požaru hiše umrl moški

Pošta s februarjem spreminja urnike skoraj 150 poslovalnic

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ramzess
17. 01. 2026 11.28
Neumnost, svojo odgovornost prelagajo na obiskovalce, niso obiskovalci krivi za njihove napake. In zakaj bi človek šel v takšno ustanovo, kjer menda visi več odličnih replik kot originalov, slednji so menda nekje na varnem.
Odgovori
0 0
NoThreatTank
17. 01. 2026 11.24
Malo čudno da so dvojne cene. Me zanima kako bi skakali v zrak če bi v trgovinah ljubljančani plačevali 45% dražje za enake izdelke kot drugi.
Odgovori
0 0
Senzor
17. 01. 2026 11.20
Muzeji po EU bodo kmalu postali prostor tuje kulture ali pa spremenjeni džamije. Vse po zaslugi EU vodstva in sodelujočih ubogljivih ne samostojnih članic.
Odgovori
+1
1 0
krohotalo
17. 01. 2026 10.38
Če še nekako razumem višje vstopnine v zaprtih institucijah pa se mi zdi zaračunavanje za bližji dostop do fontane Trevi neumnost, ki bo samo še povečala gnečo. Pa poleg tega, če je kdo upravičen do pobiranje dostopa je to lahko samo Fendi, ki je sponzoriral obnovo. Država in mesto bi vse skupaj pustila razpasti
Odgovori
0 0
Wolfman
17. 01. 2026 10.22
Lepo po evropsko. Upam pa, da bo prepovedan vstop za žide.
Odgovori
+2
2 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
17. 01. 2026 10.33
… in uvedeno “tusiranje” za njih!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
zadovoljna
Portal
Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
vizita
Portal
Zaradi tega se lahko še bolj zredite
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
cekin
Portal
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
Najdražje ločitve slavnih v zgodovini
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
dominvrt
Portal
Sobne rastline pozimi: zakaj jim januar povzroča največ težav?
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450