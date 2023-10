MZEZ: Iz Izraela se je javilo 16 Slovencev

Zaradi nenadne eskalacije spopadov v Izraelu so zaskrbljeni tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Na območju Gaze in Izraela se namreč nahaja več slovenskih državljanov. Od sobote se jih je javilo 16, vsi so na varnem. Pozvali so jih k zadrževanju doma in v bližini zaklonišč.

icon-expand Rakete nad Izraelom FOTO: AP Točnega podatka o tem, koliko slovenskih državljanov se trenutno nahaja v Izraelu, kjer je včeraj teroristična skupina Hamas začela z intenzivnim napadom, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) nima. Kot so namreč pojasnili, se Slovenci v tem primeru niso dolžni javiti veleposlaništvu, sami pa teh podatkov ne zbirajo. So pa v luči nasilja v Izraelu in Gazi tiste, ki se tam nahajajo pozvali, naj se jim javijo sami in sporočijo, ali kaj potrebujejo. Kot so pojasnili, se jih je do danes oglasilo 16. Vsi so na varnem. Njihova evakuacija ni predvidena, saj se lahko iz države umaknejo v lastni režiji. "Priporočljivo je, da se izogibate območjem napada ter spremljate novice. Pozanimajte se o ukrepih civilne zaščite, zlasti o zakloniščih. Upoštevajte navodila lokalnih oblasti," so še opozorili slovenske državljane. V primeru nujne konzularne pomoči pa jih napotili na slovensko veleposlaništvo v Tel Avivu. Podatke o slovenskih državljanih na območju še vedno zbirajo. Tistim, ki načrtujejo pot v Izrael, potovanje odsvetujejo. Pot na palestinska območja so sicer iz varnostnih razlogov odsvetovali že pred napadom. "Svetujemo izogibanje potovanjem v južni del Izraela, Zahodni breg in vzhodni Jeruzalem." Ministrstvo je na svoji uradni spletni strani sporočilo, da so bila v raketiranju in nadaljnjih spopadih poleg mejnih območij prizadeta tudi osrednja območja, vključno s Tel Avivom in Jeruzalemom. Poudarili so, da nadaljnjega zaostrovanja ni mogoče izključiti.