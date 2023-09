MZEZ svetuje dodatno previdnost pri potovanjih v Grčijo, Turčijo in Bolgarijo

Neurja in poplave trenutno divjajo zlasti v osrednji grški regiji Tesalija, na črnomorski obali Bolgarije ter na zahodu Turčije, tudi v Istanbulu. V trojici držav so narasle vode doslej terjale že skupno deset življenj.

Na MZEZ so danes tistim, ki so izgubili prijatelje in svojce, izrekli sožalje. "Tudi sami smo izkusili najhujšo naravno nesrečo in pripravljeni smo pomagati Grčiji, Bolgariji in Turčiji," so še zapisali in dodali, da je "solidarnost naša skupna prihodnost".