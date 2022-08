Na 11.000 metrih pilota zaspala in pozabila pristati

Sprva je šlo vse po načrtih, pilot in kopilot sta letalo varno spravila v zrak, vključila avtopilota in se sprostila. Očitno preveč. Ko je letalo namreč doseglo točko, na kateri bi se morala pilota začeti spuščati proti pristajalni stezi, ki je bila določena, se ni zgodilo nič. Letalo je ohranjalo višino leta.

Kontrolorji z letališča Adis Abeba so ju večkrat poskušali priklicati, vendar se nista odzivala, poroča Aviation Herald. Šele ko je boeing preletel pristajalno stezo 25L, se je avtopilot izključil sam, računalniški alarm pa je končno predramil dvojico. Prevzela sta nadzor nad letalom in ga nato s 25-minutno zamudo varno spravila na tla.

Nihče od potnikov ni bil poškodovan, tehniki so dobri dve uri pregledovali tudi samo letalo. Ko so se prepričali, da nič ni narobe, so ga poslali nazaj v zrak. Je pa incident sprožil vrsto polemik. Uporabniki družbenih omrežij so Ethiopian pozivali, naj oba pilota odpusti, strokovnjaki pa so opozorili, da gre morda lahko za širši sistemski problem – da je pilota utrujenost lahko premagala zaradi preobremenjenih urnikov, ki jih nalaga vodstvo letalske družbe.