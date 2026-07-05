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Na albanskih ulicah veliki protesti proti projektu Trumpovega zeta

Tirana , 05. 07. 2026 11.42 pred 13 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Protesti v Albaniji

V albanski prestolnici Tirana se je zbralo več deset tisoč ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premierja Edija Ramo k odstopu.

Protestniki so v soboto že 35. dan zapored izražali nasprotovanje načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, povezanega s Trumpovo hčerko Ivanko in njenim možem Jaredom Kushnerjem, v Zvernecu ob zaščitenem obalnem območju in na nenaseljenem otoku Sazan.

Protestniki zahtevajo opustitev gradnje in opozarjajo, da gradnja luksuznega kompleksa v Zvernecu predstavlja tveganje za okolje in bližnjo laguno, ki je ključnega pomena za ptice selivke.

V soboto zvečer so se protestniki zbrali na osrednjem trgu v Tirani in pred vladnim poslopjem, kjer je več govornikov nagovorilo množico in ponovilo že znane zahteve po odstopu premierja Rame, nakar so nadaljevali pohod skozi mesto, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug ob sklicevanju na albanske medije.

Protest se je zaključil pred policijskim komisariatom, kjer je pridržanih 21 ljudi, ki so jih privedli po nasilnem protestu v četrtek pred parlamentom v Tirani. Protestniki so zahtevali njihovo izpustitev, pri čemer so se nekateri v policijsko stavbo metali kamenje in razbijali okna, zaradi česar je policija uporabila vodne topove.

Po poročanju albanskega portala Mashqip je na sobotnem protestnem shodu največ pozornosti pritegnila simbolika, izbrana ob rojstnem dnevu premierja Rame, ki je prav ta dan praznoval 62. rojstni dan. Demonstranti so mu pripravili veliko torto iz betona z napisom "Še 100 let zapora", okrašeno s flamingom, ki je postal simbol protestov, saj se te ptice selijo v naravni rezervat, kjer je načrtovan projekt.

Protestniki so tudi mahali z albanskimi in ameriškimi zastavami ter vzklikali Nova Albanija, Rama odidi in Rama v zapor.

Za danes je napovedan nov protest pred sodiščem v Tirani, kjer naj bi izdali varnostni ukrep za pridržane v četrtkovem protestu. Organizatorji obljubljajo, da bodo vztrajali, vse dokler premier Rama ne odstopi, še poroča Tanjug.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
05. 07. 2026 12.02
ZDA premalo vlaga v EU .
Odgovori
0 0
lokson
05. 07. 2026 11.56
Me prav zanima, kdo je to organiziral in plačal.
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+2
2 0
markan3
05. 07. 2026 12.00
dokler bodo o.ći.e bo tudi volna
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+1
1 0
iziizi
05. 07. 2026 12.02
Kosovska albanska mafija
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0 0
sabro4
05. 07. 2026 11.54
kaj poreče Ivanka Trump, pa tako lep zaslužek sta kovala z Jeredom...
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