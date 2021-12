Na Aljaski zabeležili nov decembrski temperaturni rekord: 19,4 stopinje Celzija

Na otoku Kodiak je bilo tako 26. decembra topleje kot v nekaterih mestih v južni Kaliforniji.

Po podatkih aljaške meteorološke službe so v nedeljo dosegli najtoplejši decembrski dan po letu 1953. Od takrat namreč opravljajo meritve. Visoka temperatura je nenavadna tudi zaradi izredno majhne količine sončne svetlobe, ki jo prejme Aljaska v tem letnem času. Sonce je nad obzorjem le šest ur na dan, od 10. do 16. ure. Ker višje temperature pospešijo izhlapevanje vode, hkrati pa lahko toplejši zrak zadržuje več vodne pare, so v delih Aljaske ta mesec zabeležili tudi padavinske rekorde.

V severnem Pacifiku se trenutno nahaja območje visokega zračnega pritiska, ki Aljaski prinaša bolj topel, tropski zrak, pojasnjuje CNN meteorolog Brandon Miller. Povsem drugačno vreme je v zvezni državi Washington na zahodni obali ZDA. V Seattlu so ob močnem sneženju v nedeljo izmerili minus štiri stopinje. Precej južneje, v Los Angelesu, so 26. decembra izmerili 'le' 15 stopinj. Nižje temperature kot na otoku Kodiak so med drugim zabeležili tudi v San Diegu in Palm Springsu.

"Nekako smo postali otopeli, apatični do teh nikoli doslej videnih temperaturnih ekstremov. Podnebne spremembe so vidne po vsem svetu. Na Arktiki temperature naraščajo približno dvakrat hitreje kot drugod po svetu," je še povedal Miller.