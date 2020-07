Na ameriški Floridi potrdili več okužb kot na višku pandemije v New Yorku

Na Floridi so v nedeljo potrdili 15.299 novih okužb, kar je več kot na višku pandemije v New Yorku 10. aprila, ko so potrdili 12.847 okužb. New York ima skupaj še vedno največ potrjenih okužb - več kot 400.000, vendar pa te sedaj naraščajo počasi, prav tako število smrti zaradi covida-19. V nedeljo je guverner Andrew Cuomoporočal o petih smrtnih primerih, na Floridi pa so jih našteli 45.

V enem tednu je na Floridi zaradi covida-19 umrlo 514 ljudi. Če bi bila Florida samostojna država, bi bila po številu okužb v nedeljo uvrščena na četrto mesto za ZDA, Brazilijo in Indijo. Posebej ranljivi so zaradi starejše populacije in turizma.

Takih dnevnih rekordov ni bilo niti na vrhuncu pandemije v evropskih državah, zato so spet oživele razprave o tem, ali je res pametno, da bo glavni del nacionalne predvolilne konvencije konec avgusta v Jacksonvillu na Floridi, kjer bodo republikanci ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu potrdili nominacijo za drugi predsedniški mandat.