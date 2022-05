Na ameriško-mehiški meji odkrili skrivni predor za tihotapljenje drog

Preiskovalci so prejšnji teden odkrili predor, ki je vodil do skladišča v industrijski coni na ameriških tleh. Predor leži približno 800 metrov od mejnega prehoda Otay Mesa med Tijuano in San Diegom. Gre za območje, na katerem so v zadnjih dveh desetletjih odkrili več kot ducat tovrstnih predorov.

Ob opazovanju hiše, ki je bila pred kratkim uporabljena kot skladišče mamil, so agenti začeli ustavljati vozila, pri tem pa odkrili škatle, polne kokaina. Vdrli so v zgradbo in v njej našli vhod v podzemni predor. Oblasti so ob tem zasegle skoraj 800 kilogramov kokaina, 75 kilogramov metamfetamina in skoraj dva kilograma heroina. Aretirali so šest oseb.